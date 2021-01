von Cornelia Putschbach

Papierstapel oder digital? In welcher Form die Gemeinderäte von Mönchweiler ihre Sitzungsunterlagen künftig bekommen werden, das wird es noch zu klären gelten. Als jetzt aber in den Gemeindehaushalt des kommenden Jahres ein Betrag von 15 000 Euro für die Anschaffung eines Ratsinformationssystems (RIS) und für Tabletcomputer für die Gemeinderäte eingestellt werden sollten, regte sich bei manchem Ratsmitglied Widerstand gegen eine künftig digitale Variante. Andere Ratsmitglieder wiederum zeigten sich von technischen Möglichkeiten und der Verwirklichung des Umweltschutzgedankens begeistert.

Abläufe sollen effizienter werden

Sehr viele Kommunen sind bereits dazu übergegangen, für ihre Ratsarbeit und für die Information der Bürger so genannte Ratsinformationssysteme (RIS) zu installieren, um die Abläufe der Kommunalpolitik effizienter zu machen. Bei einem RIS handelt es sich um ein IT-gestütztes Dokumentenmanagementsystem. Seine Aufgaben umfassen zum Beispiel die Bereitstellung neuer Unterlagen und eines Archives für den Gemeinderat. Es unterstützt die Gemeinde auf dem Weg in das papierlose Büro. Die Gremiumsmitglieder erhalten eigene Zugangsberechtigungen zur Gewährleistung des Datenschutzes.

Papier wird nach wie vor geschätzt

Bislang erhalten die Gemeinderäte in Mönchweiler sämtliche Unterlagen für die meist rund 100 mehr oder weniger umfangreichen Tagesordnungspunkte eines Jahres in Papierform. Das soll nach dem Willen von Renate Heppe-Debus auch so bleiben. „Ich will Papier, wegen meiner persönlichen Ablage und Suche nach alten Unterlagen“, stellte sie jetzt klar. Ihr Fraktionskollege Wolfgang Eich befürchtet, dass das Display eines Tabletcomputers zu klein sei, um die Unterlagen gut lesen zu können.

Doch auch die digitale Variante ist reizvoll

„Auf jeden Fall mit der Zeit gehen“ möchte dagegen Andreas Staiger. Er erkennt, die Funktionen eines RIS seien wertvoll. Das sieht so auch Peter Kaiser. In den digitalen Funktionen eines RIS sieht er „einen riesen Vorteil“. Für Thorsten Wenner gibt die Möglichkeit, Unterlagen mit persönlichen Kommentaren zu versehen, den entscheidenden Ausschlag.

Papier sparen und Umwelt schützen

Sabine Roth stellte den Umweltschutzgedanken in den Mittelpunkt ihrer Überlegung. Mit solch einem System könne man „sehr viel Papier sparen“, zeigt sie sich überzeugt. Außerdem seien viele Unterlagen digital besser lesbar, weil Farben so immer und nicht nur bei besonderen Ausdrucken besser dargestellt werden können.

Eine Entscheidung musste jetzt bei den Haushaltsberatungen noch nicht gefällt werden. „Die Sache auf jeden Fall vorantreiben“, möchte Bürgermeister Rudolf Fluck. Die Überlegungen der Gemeinderäte möchte er in spätere Beratungen zu diesem Thema mitnehmen.