Es ist später Nachmittag vor dem Vereinsheim der Eisstockschützen in Mönchweiler. Oskar Hager sitzt mit einem Fläschchen Bier auf der Terrasse und beobachtet das Geschehen auf den Bahnen.

Bis vergangene Woche hätte der 85-jährige noch selbst zum Eisstock gegriffen, entscheidende Schüsse gesetzt und „den Jungen“ gezeigt, was Erfahrung in einem Sport wie dem Eisstockschießen bedeutet.

Eine echte Vereinslegende

Jetzt hat er sich aufs Rentnerbänkchen zurückgezogen. Für die Eisstockschützen in Mönchweiler bedeutet das einen Einschnitt, denn Oskar Hager bedeutet für den Verein ganz viel. Egal, mit wem man im Verein spricht, ihm wird größte Hochachtung entgegengebracht.

Selbst der Bürgermeister schätzt das

Und auch Bürgermeister Rudolf Fluck, der zufällig telefonisch Teilhaber der Szene wird, sagt unumwunden: „Oskar Hager ist für mich ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Was er auf die Beine gestellt hat, ist einfach toll.“

Oskar Hager im Oktober 2007 beim Bau des Vereinsheims der Eisstockschützen. Bild: Cornelia Putschbach | Bild: Cornelia Putschbach

Doch was ist es denn nun, das Oskar Hager so besonders auszeichnet? Warum hat er sich um den Eisstocksport in Mönchweiler so verdient gemacht?

„Ich komme aus Bayern, aus Egglfing, einem Teilort der Gemeinde Bad Füssing in Niederbayern. Dort hat man das Eisstockschießen in den Genen. Man kommt mit der Leidenschaft für diesen Sport auf die Welt“, erzählt Oskar Hager.

Im April 1959 kam der gelernte Spengler und Installateur aufgrund der schlechten Arbeitslage in der Heimat in den Schwarzwald. Anstellung fand er in Mönchweiler bei der Firma Weschle.

Und obwohl man den Niederbayern ja auch eine gewisse Affinität zum Winter nachsagt, sei es der viele Schnee in Mönchweiler gewesen, der Oskar Hager damals mit seinem neuen Wohnort hadern ließ.

Liebe überzeugt in neuer Heimat

„Hier werde ich nicht alt“, habe er damals beschlossen, so erinnert er sich heute lachend. In Niederbayern sei es zwar kalt, aber es habe wenig Schnee. Ideale Voraussetzungen eben für das Eisstockschießen. Gewässer frieren zu. Die Eisfläche ist perfekt.

„In Bayern kommt man vermutlich mit den Genen und der Leidenschaft für das Eisstockschießen auf die Welt. In meiner neuen Heimat wollte ich diesen Sport deshalb auch betreiben.“ Oskar Hager, 85 Jahre, Initiator des Eisstockschießens in Mönchweiler | Bild: Cornelia Putschbach

„Ohne das ganz besondere Engagement meines Vaters gäbe es das Eisstockschießen und unsere Anlage in Mönchweiler nicht. Er ist für uns alle ein großes Vorbild.“ Stefan Hager, Vorsitzender der Eisstockschützengemeinschaft Mönchweiler | Bild: Cornelia Putschbach

„Die Begeisterung von Ossi (Oskar Hager) ist ansteckend. Er zieht uns mit. Er ist menschlich wichtig und hat für uns viele wertvolle Tipps und auch berechtigte Kritik parat.“ Zeljko Hasanovic, stellvertretender Vorsitzender der Eisstockschützengemeinschaft Mönchweiler | Bild: Cornelia Putschbach

Doch irgendwann verlor Oskar Hager in Mönchweiler sein Herz. Seine Ehefrau Toni ist gebürtige Mönchweilerin und schloss es aufgrund verwandschaftlicher Beziehungen aus, nach Niederbayern zu ziehen. Damit war für Oskar Hager klar, es werde auch für die Zukunft in Mönchweiler bleiben.

Langes Hin und Her um die Spielfläche

An einem der kalten Wintertage habe er am Stammtisch Heinrich Dachsberger getroffen. Ebenfalls Bayer, ebenfalls begeisterter Eisstockschütze und gelernter Wagner, der Eisstöcke herstellen konnte. Auf dem damals frisch angelegten Wolfsteich begannen die beiden mit dem einen oder anderen, den sie begeistern konnten, mit dem Eisstockschießen.

Doch lange währte das Vergnügen nicht. Die Angler hatten Sorge um die Fische.

Zweite Anlaufstelle war ein Gewässer am Villinger Krebsgraben. Doch dort war die Zufahrt mit dem Auto nicht erlaubt. Die aber brauchte man für Schneeschaufeln und anderes Gerät. Einer von etlichen Strafzetteln, die im Laufe der Zeit ausgestellt wurden, war die Folge, erinnert sich Oskar Hager grinsend.

Frösche siedeln an – Spielen verboten

Mit Einverständnis des damaligen Bürgermeisters Günter Sick legte die wachsende Zahl an Eisstockfans dann am Gifitzenmoos in Mönchweiler in viel Handarbeit und privat finanziert eine Wasserfläche an, aus der man im Frühjahr das Wasser ablassen konnte.

Weil sich aber irgendwann dort Frösche und andere Tiere ansiedelten, wurde das Ablassen des Wassers und der Rückschnitt untersagt. Der Weiher wurde Biotopfläche. Die Eisstockschützen mussten wieder an den Krebsgraben umziehen. Zeitweise schossen sie auch auf dem Schwenninger Almfrieden.

Verein existiert knapp 20 Jahre

Schließlich bekamen Oskar Hager und die Eisstockschützen die Genehmigung auf dem Mönchweiler Sportgelände, neben dem Fußballplatz zwei Asphaltbahnen zu bauen. Wieder war viel Muskelkraft und finanzieller Einsatz gefragt. Sogar den Weiher durfte man im Winter wieder nutzen. 2004 gründeten die Eisstockschützen schließlich einen eigenen Verein.

Lange Jahre hielt man auch eine intensive Freundschaft zu den Eisstockschützen in Egelfing. Doch diese sei mittlerweile leider eingeschlafen, bedauert Oskar Hager.

In der damaligen Zeit waren es dann endgültig auch „die Jungen“, wie Oskar Hager die nächste Generation bezeichnet, die sich für das Eisstockschießen begeisterten. Vor allem Achim Wöhrl, Gerd Wimmer, Markus Schmid sowie die Söhne Stefan und Dieter Hager beförderten den Eisstock regelmäßig in Richtung der kleine schwarzen Zielscheibe, der Daube. Seit der Vereinsgründung bis heute ist Stefan Hager Vorsitzender.

Oskar Hager (vierter von links) nennt Achim Wöhrl (von links), Dieter Hager, Gerd Wimmer, Stefan Hager und Markus Schmid „die Jungen“ bei den Eisstockschützen in Mönchweiler. Bild: Cornelia Putschbach | Bild: Cornelia Putschbach

Ebenfalls in Eigenleistung folgte 2007 mit zwei Jahren Bauzeit der Bau des Vereinsheims. 2013 wurden aus den zwei Asphaltbahnen dank des neuerlichen großen Engagements der Vereinsmitglieder und ihrer Unterstützer vier Bahnen aus Betonsteinen. Jetzt war die Anlage auch für Turniere groß genug. 2016 installierten sie eine leistungsfähige Flutlichtanlage.

Stück für Stück erfüllen sich die Mitglieder des Vereins rund um Oskar Hager ihre Vorstellung von der idealen Anlage. Auch sportlich stimmt es. Die Herren und Damen treten in der ersten Bundesliga Südwest an und immer wieder sind Schützen aus Mönchweiler bei deutschen Meisterschaften vertreten.

Ein stolzer Blick zurück

„Der Verein läuft. Ich bin stolz darauf, dass das, was wir angefangen haben, auch nach 55 Jahren noch Bestand hat und prima funktioniert“, sagt Oskar Hager. Ihnen sei nichts in den Schoß gelegt worden. Man habe alles selbst auf die Beine stellen müssen, blickt er zurück.

Alter zwingt zum Rückzug

Vor zwei oder drei Jahren – und damit nach seinem 80. Geburtstag – hörte Oskar Hager mit dem Turnier- und Wettkampfsport auf. Hüfte und Knie spielen nicht mehr mit. Jetzt zog er endgültig den Schlussstrich. „Es ist nur noch eine Plog (bedeutet Plage)“, stellt er fest.

Der traumhafte Abschluss

Bei einem kleinen und vereinsinternen Wettbewerb holte Oskar Hager vergangene Woche letztmals aus, um den Eisstock über die Bahn zu befördern. Als hätte es ein Regisseur im Drehbuch geplant, berichtet Teilnehmerin Sabine Häbich voller Anerkennung, entschied Oskar Hager mit seinem letzten und zudem perfekten Schuss, den Wettbewerb für seine Mannschaft.