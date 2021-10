Vor fast genau einem halben Jahr befüllte Christine Klausmann ihren Verkaufsautomaten mit vornehmlich regionalen Produkten in der Ortsmitte von Mönchweiler zum ersten Mal und erweiterte so das Angebot im Ort. Jetzt haben wir bei Klausmann nachgefragt, ob sich der Standort bewährt hat.

Das immense Interesse unmittelbar nach der Aufstellung des Automaten an der Ecke Schiller- und Albert-Schweitzer-Straße bestätigt Christine Klausmann. Lachend erinnert sie sich, wie sie am ersten Wochenende, an dem der Automat in Betrieb war, fast