In Mönchweiler spielt die Fasnet spätestens seit der Auflösung der Narrenzunft Schelbmuler wieder eher eine Nebenrolle. Am Wochenende vor den hohen Tagen lockt der Turnerball in die Alemannenhalle, rund zehn Honigbienen verbreiten um den Wohnpark herum gute Laune und es gibt die eine oder andere Party im kleinen Rahmen. Das war es dann aber auch schon an Fasnet in Mönchweiler – wäre da nicht der „Löwen“-Döner.

An zwei Tagen wird gefeiert

Seit gut einem Jahr wird hier fleißig Fleisch am Drehspieß mit all den üblichen weiteren Angeboten verkauft. Über die hohen Tage lädt Inhaber Hüseyin Tunç jetzt jedoch an zwei Tagen zur Fasnetparty.

Eine Fasnetparty in der Döner-Bude? Da reibt man sich doch etwas erstaunt die Augen. Hüseyin Tunç grinst bei der Nachfrage wie es denn dazu komme. Er hat einen erfahrenen Partner an der Seite: Roland Kuntz, Eigentümer des Gebäudes, in dem der Löwen-Döner zuhause ist.

Im Gespräch erklären die beiden, wie sie als Duo – nicht nur für die Fasnetparty – funktionieren. Kurz zusammengefasst: Roland Kuntz hat die Ideen. Hüseyin Tunç ist inzwischen der Schaffer, also der, der dann zur Umsetzung der Ideen anpackt. Beide bezeichnen sich als Vollblutgastwirte. Vor Kurzem stellten sie beispielsweise eine Glühweinparty auf die Beine. Bierproben oder auch ein Abend mit Gruppen der Villinger Kneipenfasnet sollen demnächst folgen.

Neigschmeckt – und begeistert

Mit Fasnet hat Hüseyin Tunç ursprünglich eigentlich nicht viel am Hut, erzählt er. Zwar sei in Deißlingen, wo er wohnt und auch schon Erfahrung mit Döner-Ständen hat, immer einiges geboten. Das war es dann aber auch schon. Anders Roland Kuntz: Allein über seinen Getränkehandel und als Miterfinder des in der Region beliebten Weinschorles Bollegued hat er vielfältige Verbindungen. Schon früher gab es im „Löwen“ zum Beispiel nach den Umzügen der Schelbmuler die eine oder andere im Ort legendäre Fasnetparty. Bei manchen wurde diese Party gar als Geheimtip gehandelt. „Dieses Mal darf ich aber zum ersten Mal einfach nur Gast sein. Hüseyin stemmt mit acht Mitarbeitern die gesamte Bewirtung“, freut sich Roland Kuntz auf eine neue Rolle.

Die räumlichen Voraussetzungen im „Löwen“-Döner sind für eine eigene Fasnetparty sehr gut. Neben dem kleinen Thekenraum mit Drehspieß und Pizzaofen gibt es nebenan den Gastraum des früheren Gasthofs „Löwen“ und späteren „Löwen‘-Cafés. Den Gastraum hat Hüseyin Tunç mitgepachtet.

Hüseyin Tunç stellt am Fasnetfreitag eine Schwarzlicht-Schlager-Party auf die Beine. Events im „Löwen“ haben aus der Historie heraus bereits einen guten Freundeskreis, und so gibt es für die Party, so berichten Hüseyin Tunç und Roland Kuntz, bereits über 60 Anmeldungen.

Viele freie Plätze wird es damit an diesem Abend im „Löwen“ ganz gewiss nicht geben. Aus Mönchweiler haben bereits die Kirchturmkrähen, eine Frauengruppe mit humoristischem Liedgut, ihren Auftritt zugesagt. Weitere Gruppen könnten folgen, deutet Roland Kuntz an. Am Dienstag ist dann den ganzen Tag bis in die Nacht Fasnet angesagt.

Die Küche wird zur Fasnet im „Löwen“ dann etwas umgestellt. Dann wird neben Döner und Pizza auch Wurstsalat, Bockwurst und Bratwurst serviert.