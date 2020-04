Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Einbrüchen, die Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Mönchweiler begangen haben.

Bei einem Omnibus-Unternehmen in der Straße „Am Fohrenwald“ brachen die Unbekannten laut Polizeiangaben zunächst einen Fahrer-Container auf und stiegen anschließend in die Büroräume des Betriebes ein. Bei einem weiteren Einbruch in der Straße „Obere Mühlenstraße“ hebelten die Täter ein Fenster bei einem Transportunternehmen auf und entwendeten ein Laptop sowie Bargeld. Hier entstand ein Schaden von rund 1.400 Euro.

Bei einem direkt daneben befindlichen Gebäude versuchten die Unbekannten ebenfalls eine Tür und ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und der Polizei

Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen unter der Telefonnummer 07721 / 601-0 zu melden.