Ein Einbrecher hat am Wochenende an einer Werkstatt in Mönchweiler mehrere Scheiben eingeschlagen und laut Polizei aus einem Büro mehrere Hundert Euro gestohlen. Mit einem unbekannten Gegenstand zerbrach er zunächst eine Fensterscheibe auf der Nordseite der Werkstatt. Da sich dahinter jedoch ein Öltank befand, schlug er erneut eine Fensterscheibe ein, dieses Mal auf der Westseite der Werkstatt. Als er im Innern des Gebäudes nicht weiter kam, zertrümmerte er eine weitere Scheibe eines Werkstattfensters, wodurch er schließlich in ein Büro kam, in dem er an das Bargeld gelangte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchdiebstahls aufgenommen und Spuren gesichert. Den Schaden an den Fensterscheiben schätzt sie auf rund 1000 Euro.