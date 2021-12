von Cornelia Putschbach

Die Gottesdienste der Kirchengemeinde sind im neu aufgelegten Plan bis Ende Januar aufgeführt. Für die Weihnachtstage allerdings verweist die Liste in roter Schrift darauf, dass es einen extra Aushang geben wird. Es lasse sich aufgrund der Entwicklung der Pandemie schlicht noch nicht planen, wie die Gemeinde das kirchliche Hochfest feiern kann, so der Gottesmann, der seit Juli in Mönchweiler wirkt.

50 Sitzplätze – und diese werden gerne genutzt

Bereits jetzt wird die Zahl der Gottesdienstbesucher beschränkt. Zwei Meter Abstand ist zwischen den Sitzplätzen in den Bänken vorgegeben. Kontaktnachverfolgung und Masken sind obligatorisch. Die Dauer der Gottesdienste hat der Pfarrer verkürzt. „Man muss nicht immer zum Äußersten gehen und ausreizen, was man darf“, sagt Jan-Dominik Toepper.

Krippe, Kirche, Weihnachtsstimmung: Wieviel es davon in Mönchweiler gehen wird, werden die kommenden Tage zeigen. | Bild: Friso Gentsch

Lieder dürfen im Gottesdienst zwar mit Maske gesungen werden, doch auch ihre Zahl hat er reduziert. Bis zu 50 Sitzplätze gibt es unter diesen Bedingungen in der Kirche. Doch trotz Corona: Die Gottesdienste sind gut besucht.

Freiluft-Gottesdienst ist nicht machbar

An Heiligabend strömen die Menschen normalerweise in wesentlich größerer Zahl in die Kirche. Die Idee eines Gottesdienstes im Freien hat der Pfarrer allerdings schon wieder verworfen. Es bräuchte zu viele Helfer, um auch hier die geforderten Zugangskontrollen ordnungsgemäß vorzunehmen. Auf ein solches Helferteam kann der Pfarrer, der die Gemeindearbeit gerade erst wieder aufbaut, einfach noch nicht zählen. Die Witterung ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Klar ist bereits, dass es kein Krippenspiel geben wird. Bei den Proben hätten sich zu viele treffen müssen.

Lieber Videogottesdienst als 2-G-Regel

In der kommenden Woche berät der Kirchengemeinderat. Dann soll ein Weg gefunden werden. Eines allerdings schließt Jan-Dominik Toepper für seine Gottesdienste aus: die Anwendung der 2-G-Regel. Nicht etwa, weil er an irgendwelche Verschwörungstheorien glaube, sondern weil er niemanden von der Verkündung der frohen Botschaft ausschließen wolle, betont er. Sollte das notwendig werden, wolle er lieber auf einen Videogottesdienst ausweichen, zeigt er eine Alternative auf.

Jan-Dominik Toepper ist seit Juli der neue Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Mönchweiler/Obereschach. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Esther Toepper, Pfarrerin in Bräunlingen und Hüfingen, wohnt er im Pfarrhaus neben der Antoniuskirche. | Bild: Cornelia Putschbach

Auch außerhalb des Gottesdienstes ist die unter dem neuen Pfarrer und dem frisch gewählten Kirchengemeinderat gerade wieder auflebende Gemeindearbeit Pandemie bedingt schon wieder stark reduziert. Der Sing- und der Frauenkreis treffen sich nicht mehr und auch die Jugendarbeit, die gerade so richtig ins Laufen kam, wurde vor zwei Wochen eingestellt. Findet doch ganz vereinzelt ein Treffen in den Räumen der Kirche statt, gilt ganz konsequent die 2-G-plus-Regel.

Ein Pfarrer und ein großes Dilemma

„Jetzt, wo die Menschen Orientierung bräuchten, erreichen wir sie nicht. Dann, wenn es dunkel ist, möchten wir die Menschen ermutigen, ihnen Orientierung geben und die Hand reichen“, sieht sich Jan-Dominik Toepper deshalb in einem Dilemma, aus dem er den Ausweg erst noch finden muss.