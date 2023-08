Wer hat sie nicht, diese vermeintlichen Schätze im Keller oder auf dem Speicher, die nur darauf warten, einen neuen Nutzer zu finden? Ulrike Kille-Kieninger und Tanja Stojkoski gehen davon aus, dass das in Mönchweiler ganz vielen Menschen so geht. Sie wollen deshalb am Sonntag, 1. Oktober, von 11 bis 17 Uhr einen Dorfflohmarkt veranstalten.

Die Idee ist ebenso simpel wie einleuchtend. An anderen Orten hat sie prima funktioniert, deshalb soll es jetzt auch in Mönchweiler einen Flohmarkt geben, an dem sich jeder im Dorf beteiligen kann, indem er auf dem eigenen Grundstück, im eigenen Garten oder auch aus der Garage heraus Waren anbietet. Auf einem Ortsplan, der zum Flohmarkt verteilt wird, werden durch die Organisatoren alle Verkaufsstellen gekennzeichnet. Wer nichts anbieten möchte, kann gemütlich durchs Dorf bummeln, Freunde und Bekannte treffen und natürlich einkaufen.

Inspiration aus der Region

Der Besuch des Flohmarkts in der Villinger Südstadt habe sie auf die Idee für Mönchweiler gebracht, berichtet Ulrike Kille-Kieninger. Bei Tanja Stojkoski rannte sie offene Türen ein. Auch sie war von der Idee begeistert und hilft jetzt bei der Verwirklichung. Von den Organisatoren des Flohmarkts in Neuhausen bekamen sie auf Nachfrage den einen oder anderen Tipp. Dann konnte es losgehen. Zuletzt kam auch noch der Zukunftsausschuss der Gemeinde Mönchweiler als verantwortlicher Veranstalter mit ins Boot.

Die ersten Anmeldungen treffen zahlreich bei den Organisatorinnen ein. Bereits 40 Teilnehmer werden mit einem Verkaufsstand dabei sein. Auch der Zukunftsausschuss selbst wird sich mit einem Standort am Bürgerzentrum beteiligen.