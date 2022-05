Die Polizei wollte am Dienstag gegen 23.30 Uhr einen VW Polo in der Hindenburgstraße in Mönchweiler kontrollieren – das Auto war nicht zugelassen, was wiederum der Streife aufgefallen war. Dann ging alles ganz schnell.

Langsamer als die Polizei

Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollte, flüchteten er und ein Beifahrer zu Fuß, berichtet die Polizei am Mittwoch. Doch der 21-Jährige und sein Begleiter waren offenbar langsamer als die Polizisten: Den Beamten gelang es, die Personen einzuholen.

Wenige Tage zuvor schon mal erwischt

Der 21-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Drogen und ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Er versuchte, falsche Personalien anzugeben, was ihm jedoch nichts nützte: erst wenige Tage zuvor hatte ihn die Polizei schon einmal erwischt, als er ohne Führerschein und betrunken mit einem Auto fuhr.

Mehrere Gründe für Anzeigen

Der amtsbekannte junge Mann muss nun mit einer erneuten Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Zusätzlich gelangt er wegen Fahrens unter Drogeneinfluss mit einem abgemeldeten Auto, und der Angabe falscher Personalien, zur Anzeige.