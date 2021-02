Am helllichten Tag hat ein Unbekannter ein Fahrrad gestohlen. Die Tat ereignete sich laut Polizeiangaben am Dienstag, gegen 14 Uhr, in der Straße „Kälberwaid„. Ein 38-Jähriger hatte dort sein schwarzes E-Bike der Marke Giant, Typ Full E+2 S5, vor dem Supermarkt abgestellt.

Als er dann an der Kasse stand, konnte er beobachten, wie sich ein dunkel gekleideter Jugendlicher auf das Mountainbike schwang und damit verschwand.

Der Bestohlene konnte den Dieb anschließend wie folgt beschreiben: Etwa 15 bis 16 Jahr alt, schlank, circa 165 Zentimeter groß, dunkel gekleidet, trug schwarze Sportschuhe. Den Wert des gestohlenen Rades bezifferte die Polizei auf rund 3000 Euro.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Rades geben können, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.