Soll es in Mönchweiler wieder ein Dorffest geben – und wer soll das gegebenenfalls organisieren? Bei der Beantwortung dieser Frage zäumten die Vertreter der Mönchweiler Vereine und Organisationen das sprichwörtliche Pferd bei ihrer halbjährlichen Besprechung von hinten auf.

Etliche Jahre wurde in der Ortsmitte Mönchweilers ein gelungenes Dorffest gefeiert. Zuletzt war dieses im Jahr 2011 durch ein Dorffestkomitee zusammen mit den örtlichen Vereinen organisiert worden. In den Jahren 2018 und 2019 stellte die Gemeindeverwaltung nochmals eine kleinere Version des Dorffestes auf dem Pausenhof der Gemeinschaftsschule auf die Beine.

Weitere Auflagen bremste dann zwar die Pandemie ein, doch auch Bürgermeister Rudolf Fluck wollte die Organisation des Dorffestes lieber wieder in den Händen der Vereine sehen. In der Folge fanden sich verschiedene Vereinsvertreter bereit, in einem neuen Komitee das Fest zu organisieren. Diese Organisation kam allerdings nie in die Gänge.

Als sich jetzt die Vertreter aller örtlichen Vereine und Organisationen wieder zur turnusgemäßen Besprechung trafen, stand das Thema Dorffest einmal mehr auf der Tagesordnung. Zunächst zeichnete sich ab, dass man für das Jahr 2025 ein solches Fest wieder in Angriff nehmen könnte. Für das kommende Jahr schien die Vorbereitungszeit zu knapp.

Bald aber stellte Ingo Uetzfeld, Vorsitzender des Angelvereins, die entscheidende Frage, ob es ein solches Fest überhaupt brauche. „Die Vielfalt an Festen und Veranstaltungen in Mönchweiler ist so groß. Muss man da unbedingt noch ein gemeinsames Dorffest draufpacken? Das wäre meiner Meinung nach zu viel des Guten“, gab er zu bedenken.

Seiner Meinung zur Vielfalt der Angebote und Aktivitäten schloss sich Bürgermeister Rudolf Fluck an. Wolfgang Eich, der früher Mitglied des Dorffestkomitees war, erinnerte daran, dass die Dorffeste gerade als Ersatz für die Feste der einzelnen Vereine gedacht waren. Mittlerweile hätten sich die einzelnen Feste aber wieder etabliert, sodass ein Dorffest allenfalls noch ergänzend denkbar sei.

Weiter kristallisierte sich in der Diskussion heraus, dass die Vereine und vor allem die Vorstände, an denen erfahrungsgemäß die meiste Arbeit hängen bleibt, eigentlich den zusätzlichen Aufwand eines weiteren Festes scheuen. „Zwar könnte ein Dorf in der Größe von Mönchweiler ein Dorffest gut hinbekommen. Auf die Esel, die den Karren sowieso schon ziehen, packt man aber immer mehr drauf. Das kann nicht funktionieren“, gab Gerd Wimmer, Kommandant der Feuerwehr, zu bedenken. Einzig Renate Fassbender, Vorsitzende des Schwarzwaldvereins, plädierte für eine kleine Dorffestvariante. „Es braucht für ein Fest nicht viel. Nur gute Stimmung, Musik, Essen und Trinken“, stellte sie in den Raum.

Letzten Endes führte die Diskussion ins Nichts. Zwar gab es keine Abstimmung gegen ein Dorffest, aber konkret in Angriff nehmen möchte es auch keiner. Für Mönchweiler bleibt es also zumindest für das kommende Jahr bei der bereits bestehenden Vielfalt an Veranstaltungen.

Dabei werden Gemeinde und Vereine auf das gelungene und sehr gut angenommene Programm dieses Jahres aufbauen. Naturparkmarkt, Kinder- und Familientag sowie das Bobby-Car-Rennen, die erstmals stattfanden, werden wiederholt. Termine hierfür gilt es noch zu finden und festzuzurren.

Die arrivierten Feste und Veranstaltungen vom Neujahrsempfang über den Turnerball, das Maifest, das Vatertagsfest, den Schwarzwaldpokal, den Fischerhock, das Weinfest und der Weihnachtsmarkt sowie auch das Kinderferienprogramm und etliche Angebote mehr stehen neuerlich bereits im pickepacke vollen Veranstaltungskalender.

Zudem geht es über Pfingsten zur Feier des 40-jährigen Bestehens der Mönchweiler Partnerschaft nach Chabeuil, die Schule wird zum großen Schulfest mit Jobmesse laden, und die Jugendfeuerwehr wird ihr 50-jähriges Bestehen feiern.