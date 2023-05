Mönchweiler vor 1 Stunde

Vorwürfe, Drohungen und jede Menge Frust: Eine Diskussion um eine Flüchtlingsunterkunft eskaliert

Die Bürgerfragestunde in der Sitzung des Gemeinderates in Mönchweiler gerät aus den Fugen, weil Anlieger die Unterkunft verhindern wollen. Vor allem der Bürgermeister muss sich dabei so einiges anhören.