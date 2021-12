von Cornelia Putschbach

Doch was bedeutet dieser Konzeptwechsel konkret? Der SÜDKURIER stellt die Änderungen für die einzelnen Linien mit den neuen Nummern vor.

Linie 650: Villingen – Obereschach – Kappel – Niedereschach – Fischbach

Die Linie 650 verbindet Niedereschach, Fischbach, Kappel und Obereschach mindestens einmal pro Stunde mit Villingen und ist ein wichtiger Pfeiler im Verkehrskonzept. Beispielsweise können Fahrgäste der Linie 760 aus Neuhausen in Obereschach umsteigen, um nach Villingen zu fahren. Fahrgäste aus Niedereschach können in Kappel auf die Linie 760 Richtung Schwarzwald-Baar-Klinikum und Schwarzwald-Baar-Center umsteigen. Beides funktioniert natürlich auch in umgekehrter Richtung für den Nach-Hause-Weg.

Linie 655: Mönchweiler – Villingen – Obereschach – Neuhausen – Schabenhausen – Niedereschach

Schabenhausen wird von der Linie 655 in alle Richtungen angebunden: Nach Niedereschach auf direktem Weg, nach Königsfeld, Villingen und Schwenningen mit Umsteigemöglichkeiten. Zu den wichtigsten Schulbeginn- und Endzeiten gibt es zudem durchgehende Verbindungen von und nach Villingen.

Linie 660: Villingen – Mönchweiler – Königsfeld – Peterzell Krone – St. Georgen

Die Linie 660 zwischen Villingen und St. Georgen hat bereits aktuell ein sehr gutes Fahrtenangebot: Linienfahrten von früh bis spät jede Stunde und auch Samstag und Sonntag bis in den Abend. Deutlich aufgestockt werden die Fahrten jetzt samstagabends. Hier gibt es bis nach 23 Uhr Verbindungen. Zudem fahren die Busse, bis auf einzelne Ausnahmen im Schülerverkehr, immer den ganzen Linienweg zwischen Villingen und St. Georgen. Es wird also einfacher, sich den Fahrplan zu merken.

Eine weitere Verbesserung für die Berufstätigen ist der regelmäßige Halt im Peterzeller Gewerbegebiet Hagenmoos: Die stündlichen Busse fahren in das Gewerbegebiet und schaffen kurze Fußwege zu den Firmen. Alle anderen Fahrten halten an der Abzweigung zum Gewerbegebiet und ermöglichen ebenfalls eine gute Erreichbarkeit der Unternehmen.

Neu sind auf dieser Linie zudem einige Schnellverbindungen zu den Stoßzeiten zwischen Villingen und Königsfeld. Diese Busse fahren vom Villinger Bahnhof mit Stopps nur in der Hindenburgstraße in Mönchweiler und an den Tannenhöfen zum Busbahnhof Königsfeld.

Linie 680: Niedereschach – Fischbach – Mariazell – Weiler –Burgberg – Erdmannsweiler – Neuhausen – Königsfeld

Eine Querverbindung zwischen den Gemeinden Niedereschach und Königsfeld schafft die Nummer 680. In Königsfeld gibt es Anschlüsse Richtung Villingen und St. Georgen. Zudem wird durch den Halt bei Mariazell die Verbindung in den Landkreis Rottweil ermöglicht.

Linie 760: Schwenningen – Weilersbach – Kappel – Obereschach – Neuhausen – Erdmannsweiler – Königsfeld

Einmal quer durch: Die Linie 760 verbindet Schwenningen sowie das Schwarzwald-Baar-Klinikum und die Einkaufsmöglichkeiten beim Schwarzwald-Baar-Center mit Weilersbach, Kappel und Obereschach. In Richtung Königsfeld erschließt die Linie Neuhausen und Erdmannsweiler und bringt Fahrgäste dort zu den Anschlussbussen 660 nach Villingen oder St. Georgen. In Obereschach und Kappel befinden sich Umsteigepunkte von oder zur Linie 650, zum Beispiel für die Anbindung von Niedereschach an das Schwarzwald-Baar-Klinikum.

Ansturm auf den Schulbus: Um Gedrängel zu vermeiden, gibt es künftig auch einige Schnellverbindungen. | Bild: Andreas Arnold

„Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis erhält klare Strukturen und ein verbessertes Angebot. Einige Orte erhalten erstmalig Anbindungen an Ferientagen und am Wochenende. Insgesamt fahren die meisten Busse häufiger“, teilt der Landkreis zum neuen Konzept mit.

Grundlage ist der vor vier Jahren vom Kreistag des Schwarzwald-Baar-Kreises verabschiedete Nahverkehrsplan. Fahrpläne sollen einheitlicher gestaltet werden und ein zeitgemäßes Fahrplanangebot geschaffen werden.

Die neuen Liniennummern der Buslinien sollen den Fahrgästen Orientierung geben. Alle Nummern werden dreistellig. „Beispielsweise führen Linien mit der Nummer 700 immer nach Schwenningen und Linien mit der Bezeichnung 800 immer nach Donaueschingen. Die Nummern 600 stehen für Villingen, Königsfeld und Brigachtal, hingegen deuten die 500er Zahlen auf den Bereich rund um St. Georgen und Triberg hin. Gerade in Orten, in denen sich Linien kreuzen, wie zum Beispiel Niedereschach ist damit sofort klar, dass die Linie 650 nach Villingen, die 750 nach Schwenningen führt“, erläutern Verkehrsverbund und Landkreis.

Hier gibt es die neuen Linien im nordöstlichen Kreisgebiet.