von Cornelia Putschbach

An etlichen Stellen klaffen seit einigen Wochen große Löcher im Mönchweiler Gemeindewald. Zwei Stürme haben hier im vergangenen Winter unzählige Bäume entwurzelt. Die Aufräumarbeiten konnten jetzt im Wesentlichen abgeschlossen werden. Der wirtschaftliche Schaden ist jedoch noch nicht absehbar.

Video: Cornelia Putschbach

Er wünsche sich einen Sommer mit viel Regen und einer Durchschnittstemperatur von höchstens 15 Grad, sagt der Mönchweiler Förster Peter Gapp auf die Frage, wie er sich den diesjährigen Sommer im Idealfall vorstelle. Zu trockene und zu warme Sommer ließen in den vergangenen Jahren die durch Borkenkäfer im Wald verursachten Schäden beachtlich ansteigen. Nur viel Feuchtigkeit und niedrige Temperaturen können helfen, den Käferbefall in den Griff zu bekommen.

Andreas Moser und Pascal Ehret (von links) sind zwei der Waldarbeiter, die im Mönchweiler Gemeindewald Hand anlegen. Aktuell sind sie im Gebiet hinter dem Zeykoareal beschäftigt.

Seit Jahren gute Gewinne

Zum Käferbefall kam nun ein zweites beachtliches Problem für den Mönchweiler Gemeindewald hinzu. Die beiden Stürme Sabine und Bianca rissen an mehreren Stellen große Löcher in den Wald. Unterstützt von Anna-Lena Grieb, der Niedereschacher Revierleiterin, leitet Peter Gapp die Aufräumarbeiten. 1990 und 1999 habe es die letzten großen Stürme in der Region gegeben, erinnert er sich. Seither sei es ruhig gewesen und die Waldwirtschaft habe gute Gewinne erzielen können. Jetzt muss er mehr Holz aus dem Wald holen, als ihm lieb ist. Die Kalkulation des Forstbetriebsplans wird deswegen streckenweise zur Makulatur.

Im Bereich Schoren ist Wilfried Kreuz mit seinem Vollernter unterwegs. Hier gilt es im Moment noch die Wanderwege vom Sturmholz zu befreien. Der Vollernter vermisst die bearbeiteten Bäume automatisch und zersägt sie nach dem Entasten in 19 Meter lange Stücke. Das ist die maximal auf einem Holztransporter erlaubte Länge. Bilder: Cornelia Putschbach

Etwa 3000 Festmeter Sturmholz haben die Waldarbeiter in den vergangenen beiden Wochen aus dem Wald geschafft. Gemeinsam mit Sturmholz aus Königsfeld und Niedereschach wird das hochwertige Holz in einem Nasslager deponiert, bis sich die Holzpreise zumindest wieder ein wenig erholt haben. Bis zu fünf Jahren, so sagt Peter Gapp, kann das Holz in einem solchen Nasslager bleiben. Nur noch 50 Euro können aktuell pro Festmeter für gutes Holz erzielt werden. Rund 100 Euro waren es noch vor nicht allzu langer Zeit.

Mit zwei Vollerntern und vier Rückeschleppern waren die Waldarbeiter im Mönchweiler Gemeindewald an verschiedenen Stellen im Einsatz. Zehn Mann packten mit an. Das Wetter kam ihnen zugute. Der trockene Waldboden machte es leichter, mit den schweren Fahrzeugen zu agieren. Ist es trocken, verursachen sie auf dem Waldboden nur wenig Schaden. Bei feuchtem Untergrund graben sich ihre Reifen tief in den Boden.

Im Gebiet Ehle, hinter dem im vergangenen Jahr abgeholzten Zeyko-Areal, hat bei diesem Arbeitseinsatz Anna-Lena Grieb das Sagen. Rund 20 Hektar gilt es hier vom Sturmholz zu befreien. Darauf konzentrieren sich die Arbeiter. Von Käfern befallene Bäume müssen im Wesentlichen vorerst im Wald bleiben. In der Mitte der Sturmholzfläche blieb kaum ein Baum stehen. Nur Kiefern mit ihren tiefgehenden Wurzeln hatten eine Chance. Sie ragen jetzt noch wie Zahnstocher in die Höhe. Am Rand fielen den Stürmen zum Glück nur vereinzelt Bäume zum Opfer. Die verbliebenen Gehölze werden nun allerdings künftigen Stürmen viel Angriffsfläche bieten.

Pascal Ehret steuert bei den Aufräumarbeiten schweres Gerät mit viel Fingerspitzengefühl. Knapp 250 PS hat sein Vollernter, 20 Tonnen bringt das Fahrzeug auf die Waage. Rund zwölf bis 15 Festmeter kann es bei montiertem Rungenkorb aufs Mal zuladen. Per Fernsteuerung kann Pascal Ehret, neben seinem Fahrzeug stehend, die Maschine dirigieren und sie unter anderem auch so positionieren, dass sich die Bäume beim aus dem Wald ziehen nicht ineinander verhaken. Entasten, vermessen und zersägen gehören zu den weiteren Fähigkeiten der kraftvollen Maschine.

Mit seiner Motorsäge leistet derweil Andreas Moser die Vorarbeit für den Einsatz des Vollernters. Er trennt beispielsweise die Stämme der umgestürzten Bäume von den großen Wurzeltellern. Hierbei sind ebenfalls höchste Konzentration und Vorsicht gefragt. Die umgestürzten Bäume stehen immer wieder unter Spannung und schnellen nach dem Zersägen zur Seite.

Um den Wald an den geschädigten Stellen nachhaltig zu sichern, muss der Forst tätig werden. Die Verjüngung des Waldes kann beispielsweise, wie im benachbarten so genannten Flugplatzgebiet, durch Aufforstung mit jungen Eichen unterstützt werden. 30 Jahre nach den dortigen Sturmschäden sind hier bereits gute Erfolge zu sehen. Im Gebiet am Schoren, wo Willfried Kreuz in den vergangenen Tagen mit seinem Vollernter im Einsatz war, haben sich Weißtannen bereits selbst vermehrt. Peter Gapp weist beim Rundgang auf unzählige kleine Tannenpflanzen am Waldboden hin. Allerdings macht er auch darauf aufmerksam, dass man auch hier unterstützend tätig werden muss. Bedingt durch die Sturmlöcher im Wald, dringt jetzt mehr Licht auf den Waldboden vor. Das lieben die jungen Fichten, die nun recht schnell wachsen. Greift die Forstwirtschaft nicht ein, entsteht ein reiner Fichtenbestand, der aufgrund seiner flachen Wurzeln in der Zukunft leicht neuerlich Opfer eines Sturmes werden kann.