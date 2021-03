von Cornelia Putschbach

Am Donnerstagmorgen war es soweit: Rigoros gräbt sich der Abrissbagger in den Anbau an der Rückseite des Rathauses von Mönchweiler.

Video: Cornelia Putschbach

Robert Müller vom Fischbacher Bauunternehmen Müller Team Bau mit seinen Mitarbeitern Miloš Trivunovi und Rui Ventura schaffen damit Raum für einen neuen Anbau, der im Zuge der Rathaussanierung Platz für den barrierefreien Zugang sowie einen Aufzug und ein neues Treppenhaus schaffen soll.

Im Anbau waren ganz früher ein Platz für den Leichenwagen der Gemeinde und sogar die Schultoiletten untergebracht. Zuletzt wurde er als Lager und Archivraum genutzt.