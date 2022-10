von Cornelia Putschbach

Viel Bekanntes und eine tolle neue Idee, das ist das Ergebnis der Vereinsvertreterbesprechung in Mönchweiler. Die Vorstandsmitglieder aller Mönchweiler Vereine, der Kirchen und Organisationen waren zur Terminplanung für das kommende Jahr und Besprechung anstehender Themen ins Bürgerzentrum gekommen.

Positiv war festzustellen, dass die Pandemie bei den Überlegungen der Vereine keine vorrangige Rolle mehr spielte. Hauptversammlungen, Feste, Konzerte und vieles mehr wurde auf nahezu die gleiche Weise geplant und terminlich abgesprochen wie vor Corona.

Naturparkmarkt und Chabeuil-Feier

Als besonderer Höhepunkt wird die Feier des 40-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit Chabeuil am letzten Aprilwochenende bis zum 1. Mai im Kalender stehen. Ein Dorffest wird es wohl nicht geben. Die Gemeinde konzentriert sich auf die Partnerschaftsfeier. Eventuell soll es aber im Herbst einen Naturparkmarkt in Mönchweiler geben.

Tolle Idee des Turnvereins

Mit seiner Idee eines Aktionstages für Kinder rannte dann schließlich der Turnverein bei den anderen Vereinen offene Türen ein. Blanche Schoch stellte die Überlegungen der Turner vor. Ansprechen möchte man mit dem Aktionstag Kinder im Alter bis zu sechs Jahren. „Wir wollen zusammenarbeiten, damit es für die Kinder etwas gibt. Sie sollen spielerisch Herausforderungen meistern und Neues kennenlernen. Kinder sollen sich austesten und an diesem Tag dennoch immer ein positives Feedback bekommen „, so Blanche Schoch, die die Idee gemeinsam mit Melanie Wittmann entwickelt hat.

Plastikenten angeln oder Puppen verarzten

Stattfinden soll der Aktionstag am Samstag, 1. Juli, im Bereich von Alemannenhalle, Kleinspielfeld und Bürgerpark. Jeder teilnehmende Verein wird mit einer Station vertreten sein, an der die Kinder Sportarten, Musikinstrumente oder andere Vereinsaktivitäten kennenlernen und ausprobieren können. Beim Angelverein könnten die Kinder beispielsweise Quietscheentchen aus einem Planschbecken angeln, beim Roten Kreuz Puppen richtig zusammensetzen, beim Heimat- und Geschichtsverein Bilder aus der Gemeinde zusammenfügen, zählte Blanche Schoch dann bereits Ideen auf, wie sich auch Nichtsportvereine mit Stationen beteiligen könnten.

Am 20. November soll es ein Schaufenster des Turnvereins geben. In der Alemannenhalle kann dann der Nachwuchswuchs sein Können zeigen und Neues ausprobieren. Der Weihnachtsmarkt findet am ersten Adventswochenende, am 26. und 27. November, in der Alemannenhalle und auf dem Schulhof statt. Ein Fragezeichen steht unterdessen noch hinter dem Weihnachtskonzert des Musikvereins am 18. Dezember. Eventuell muss dieses aufgrund terminlicher Überschneidungen mit der Fußball Weltmeisterschaft und Terminen des Tischtennisvereins aufs Frühjahr verschoben werden, so die Ankündigung. (put)

Der Erlös des Vereinsaktionstages soll Kindern in der Gemeinde, zum Beispiel im Kinderhaus oder in Form eines Spielgeräts für den Spielplatz und nicht den teilnehmenden Vereinen zugute kommen, betont die Ideengeberin.

Blanche Schoch (rechts) stellt den Vereinsvertretern aus Mönchweiler im Rahmen deren jährlicher Besprechung die Idee des Turnvereins für einen Kinderaktionstag aller Mönchweiler Vereine vor. | Bild: Cornelia Putschbach

Von diesem Aktionstag können Kinder und Vereine profitieren, ist Bürgermeister Rudolf Fluck, der die Schirmherrschaft übernehmen wird, überzeugt von der Idee. Ebenso wie Jochen Kübler, Vorsitzender des Turnvereins, betonte er, nach der Pandemie müsse man vor allem die Jüngsten abholen. Sie hätten während der Coronazeit keine Vereinsaktivitäten kennenlernen und ausprobieren können und seien auf das häusliche Umfeld beschränkt gewesen. Gleichzeitig seien Kinder aber der Vereinsnachwuchs von morgen.

Nach dem großen Interesse der Mönchweiler Vereine am Aktionstag geht es nun bereits an die Detailplanung. Vereine können sich anmelden und es gilt, Fragen wie beispielsweise die der Bewirtung zu klären. Kinder bis sechs Jahre und ihre Eltern sollten sich den 1. Juli auf jeden Fall schon einmal vormerken, denn das Vorhaben verspricht viel Spaß für die Familien.

Gemeinde fördert Vereine

Dass der Gemeinde Mönchweiler ihre Vereine am Herzen liegen, zeigt sich aber auch noch an anderer Stelle. Die finanzielle Vereinsförderung für Investitionen und Nachwuchsarbeit bleibt weiterhin bestehen. Ausdrücklich forderte Bürgermeister Fluck die Vereinsvertreter in der Versammlung auf, ihre Anträge fürs kommende Jahr jetzt einzureichen.

Warmwasser läuft weiter

Tischtennisverein und Turnverein lobten im Rahmen der Vereinsvertreterbesprechung dann noch ausdrücklich, dass sie die Alemannenhalle kostenlos nutzen dürfen. Bewusst habe man sich dafür entschieden, Vereinssport und Trainingsbetrieb auch im Zeichen der Energiekrise uneingeschränkt weiterlaufen zu lassen, erläuterte Rudolf Fluck. Zwar wolle man schauen, wie Energie gespart werden könne. Warmwasser werde aber aus Sorge vor Legionellen auch weiterhin in den Duschen zur Verfügung stehen.

Insgesamt dürfe der Vereinssport unter der Situation nicht leiden, denn dann würde zum Beispiel auch wieder die Kinder- und Jugendarbeit leiden und diese sei gerade jetzt besonders wichtig, schloss der Bürgermeister thematisch den Kreis zum geplanten Kinderaktionstag.