Der Mönchweiler Gemeinderat befasste sich mit der Neugestaltung der Ortseinfahrt von Villingen her. Dort steht die Plastik eines symbolisierten Mönchs oberhalb eines Gesteinsblocks. Dem Gemeinderat lagen verschiedene Entwürfe zur Neugestaltung vor. Die Kunstschmiede Kaltenbach stellte eine Edelstahlvariante des Mönchs vor. Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, ist dieser Mönch an fast allen öffentlichen Gebäuden im Ort zu finden. Dem Gemeinderat lag eine Arbeitsprobe zu den verwendeten und bearbeiteten Materialien vor. Um eine dreidimensionale Optik zu erreichen, sollen die einzelnen Elemente mit Abstandshaltern auf einer Hochdruckschichtplatte montiert werden. Im erweiterten Vorschlag wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass die um den Mönch herum entstehende Fläche immergrün bepflanzt werden könnte.

Von der „Kreatifabrik“ lagen zwei Varianten vor. Auf einen gewellten Untergrund in tiefblauer Einfärbung ist der in grün gehaltene, stilisierte Mönch zu sehen. Am Kopfende steht auf der ersten Variante der in blau gehaltene Schriftzug: „Herzlich Willkommen“ in Großbuchstaben. Die Platte der Variante zwei besteht wie die der Variante eins aus Alucobond. Als Grundfarbe verwendet die „Kreatifabrik“ ein dunkles Blau. Der Schriftzug Mönchweiler, ebenfalls in Großbuchstaben, erfolgt in einer speziellen 3D-Anfertigung wie in der ersten Variante. Über der Ortsbezeichnung ist ein stilisierter Mönch, in ähnlicher Farbgebung wie der bisher senkrecht stehende Mönch zu sehen. Bei beiden Varianten entfällt allerding der senkrecht stehende Mönch der bisherigen Ortseingangsplastik.

Im Gemeinderat fand sich keine Mehrheit für die eingereichten Varianten. Beschlossen wurde, dass das bisher vorhandene Gestein entfernt wird und die Mönchsplastik etwas nach unten versetzt wird. Das inzwischen vorhandene Grün im Fußbereich soll entfernt werden. Vorgesehen ist diese Maßnahme diesen Herbst, nachdem der vorgesehene Betrag im Haushalt 2023 eingestellt wurde.