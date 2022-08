von Cornelia Putschbach

Nur noch wenige Wochen, dann soll in Mönchweiler das 150-jährige Bestehen der Feuerwehr groß gefeiert werden. Am ersten Oktoberwochenende soll das große Fest in Mönchweiler stattfinden.

Vorfreude auf die Bayern Rocker

Als einen der Höhepunkte hat die Wehr die Bayern Rocker verpflichtet. Die Band steht für Party, Spaß und Stimmung auf höchstem Niveau und ist ausgestattet mit „Lederhosen, Quetschen und Stromgitarren“, so kündigt die Feuerwehr Mönchweiler begeistert an.

Die Bayern Rocker werden nur die besten Partykracher der vergangenen 50 Jahre auf die Bühne bringen. Mit ihrer Version von „Sieben Sünden“ und „1000 und 1 Nacht“ landete die Band zwei Nummer-eins-Hits in den deutschen Schlager-Charts.

Doch vor der Party-Gaudi ist zum Auftakt am Freitagabend, 30. September, zunächst ein Festakt und Bankett für geladene Gäste der anderen Feuerwehren des Kreises und aus der Politik in der Alemannenhalle geplant. Zuvor werden Aktive der Feuerwehr Mönchweiler am Ehrenmal einen Kranz für verstorbene Kameraden niederlegen.

Karten für bis zu 450 Besucher

In der Nacht wird dann die Halle umgebaut: Am Samstag, 1. Oktober, möchte die Feuerwehr Mönchweiler bis zu 450 Besucher beim Auftritt der Bayern Rocker begrüßen. Der Kartenvorverkauf ist jetzt gestartet und läuft bereits gut an. Einlass in die Alemannenhalle wird ab 19 Uhr sein. Die Bayern Rocker spielen ab 20.30 Uhr.

Kartenvorverkauf

Auch per E-Mail an Karten für den Abend mit der Band Bayern Rocker am Samstag, 1. Oktober, gibt es bei folgenden Vorverkaufsstellen in Mönchweiler: Bäckerei Brantner, Bäckerei Gehri und im Lebensmittelautomaten an der Kreuzung Schillerstraße/Albert-Schweitzer-Straße. Im südlichen Kreisgebiet können Karten beim Feuerwehrbedarf Maier in Hüfingen und beim Getränkehandel Schenkenbach in Donaueschingen-Hubertshofen erstanden werden.Auch per E-Mail an 150jahrefeuerwehr@moenchweiler.de können die Fans sich Karten sichern. Im Vorverkauf kostet eine Karte 14 Euro. Sollte es an der Abendkasse noch Karten geben, kosten sie dort 15 Euro.

Am Sonntag, 2. Oktober, wird es ab 13.30 Uhr einen großen Festumzug durch Mönchweiler geben. Dieser läuft von der Eintrachtstraße über die Mühlenstraße, die Albert-Schweitzer-Straße und die Chabeuilstraße bis zum Schulgelände. An der Apotheke wird eine Ehrentribüne stehen.

Zusagen von mehr als 300 Teilnehmern

Mehr als 300 Teilnehmer aller Feuerwehren des Landkreises haben bereits zugesagt. Es werden etliche alte Fahrzeuge und auch neue Fahrzeuge der Feuerwehren zu sehen sein. Neben den Aktiven der einzelnen Wehren haben, ebenso wie aus Mönchweiler, auch Jugendfeuerwehren und Altersmannschaften ihre Teilnahme angekündigt.

So wie auf diesem Archivbild vom Umzug anlässlich der 750-Jahr-Feier der Gemeinde Mönchweiler mit Viktor Nill als Melder für einen Brand und der sanierten Spritze mit Pferdegespann wird auch jetzt die Feuerwehr Mönchweiler wieder alte Ausrüstung beim Umzug zeigen. | Bild: Cornelia Putschbach

Die Feuerwehr Mönchweiler mit der Altersmannschaft wird zum Beispiel ihre alte Spritze mit Pferdegespann zeigen. In Mönchweiler war diese zum letzten Mal im Rahmen der 750-Jahr-Feier im Jahr 2008 in voller Pracht zu sehen. Im Anschluss sind alle Besucher und Teilnehmer des Umzugs zum Einkehren und zum Festbetrieb auf das Schulgelände eingeladen.

Nach wohl anstrengenden drei Tagen des Jubiläumsfestes und dem Aufräumen am Montag wird der Abend des 3. Oktober den Kameraden der Mönchweiler Feuerwehr gehören. Ab 17 Uhr werden sie intern das 150-jährige Bestehen ihrer Wehr feiern.

Vorbereitungen laufen schon seit Monaten

Im Festausschuss der Feuerwehr Mönchweiler arbeiten seit mehreren Monaten Kommandant Gerd Wimmer, Sebastian Duffner, Günter Wagner, Marcel Cattarius, Stefan Hager, Manuel Weißhaar, Ben Pfitscher und Markus Schmid mit Unterstützung etlicher weiterer Kameraden an der Planung und der Vorbereitung des großen Festes anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Wehr.

„Es ist ein ganz besonderes Jahr für die Feuerwehr Mönchweiler.“ Kommandant Gerd Wimmer

Parallel dazu erstellen Christian Müller und Peter Müller derzeit in akribischer Recherchearbeit eine Festschrift. Deren Verkauf soll ebenso wie die Spenden etlicher Sponsoren zur Finanzierung des Jubiläumsfests beitragen.

„Es ist ein ganz besonderes Jahr für die Feuerwehr Mönchweiler“, sagt Kommandant Gerd Wimmer. Man habe bereits mehrere, auch große Einsätze zu bewältigen gehabt, habe sich bei den Wettkämpfen zu den Leistungsabzeichen mit vier Mannschaften in bester Form gezeigt und hoffe nun, das große Jubiläumsfest gemeinsam mit den Bürgern feiern zu können.

„Das Jubiläumsfest ist für die Feuerwehr Mönchweiler ein echter Kraftakt. Jetzt hoffen wir, dass das Fest wie geplant stattfinden kann und die Arbeit nicht umsonst war“, so der Kommandant.