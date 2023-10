Morgens in Mönchweiler: Schon einige Zeit vor dem offiziellen Beginn des ersten Dorfflohmarktes sind Besucher unterwegs. Die Kennzeichen der Autos, mit denen die ersten potentiellen Kunden durch den Ort fahren, lassen auf teils weitere Anreisen schließen. Sie suchen an den Ständen, die nach und nach aufgebaut werden, nach Raritäten und Schnäppchen. Der sprichwörtliche frühe Vogel wurde an diesem Morgen öfter strapaziert.

Viele der über 100 am Flohmarkt teilnehmenden Familien sind derweil noch mit dem Aufbau ihrer Flohmarktstände beschäftigt. Dank des wirklich tollen spätsommerlichen Wetters können Tische und Ablagen, auf denen die Flohmarktartikel drapiert werden, bedenkenlos im Freien aufgebaut werden. Kiste um Kiste wird deshalb vors Haus oder in den Garten getragen. Jetzt noch die bunten Luftballons, die von den Initiatorinnen Ulrike Kille-Kieninger und Tanja Stojkoski ausgegeben wurden, als Kennzeichen vor dem Haus an der Straße anbringen, und es kann für die Teilnehmer richtig losgehen.

Zum offiziellen Start des Flohmarkts füllen sich Mönchweilers Straßen in Rekordgeschwindigkeit. Zuhauf kommen die Menschen in das Dorf, in dem es an diesem Tag kaum eine Straße gibt, in der nicht gleich mehrere Teilnehmer beim Dorfflohmarkt dabei sind.

Vor allem in den Hauptstraßen stehen die Fahrzeuge am Straßenrand schnell dicht an dicht. Die einen versuchen zunächst noch, mit dem Auto von Stand zu Stand zu fahren. Die anderen parken es gleich taktisch klug in der Ortsmitte, um Gekauftes später leicht ablegen zu können. Die meisten Besucher sind aber zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Bollerwagen und Fahrradanhänger sind beim Dorfflohmarkt in Mönchweiler wertvolle Begleiter.

„Ich war schon überwältigt von der großen Teilnehmerzahl, aber was heute hier los ist, ist einfach nur Wahnsinn. Viele Menschen haben mir gesagt, wie dankbar sie dafür sind, dass wir den Dorfflohmarkt organisiert haben“, zieht Ulrike Kille-Kieninger zur Mittagszeit bereits ein erstes positives Resümee.

An den Ständen wird derweil fleißig gestöbert und gefeilscht. Es gab vermutlich nichts, was es nicht gab. Egal ob Kinderspielzeug, Werkzeug, Deko, Kleidung oder Sammelobjekte – die Auswahl war einfach immens. Es galt nur, den richtigen Stand zu finden.

Das brauchte geraume Zeit. Weil das ganze Dorf beteiligt war, galt es letztlich, beachtliche Wege zurückzulegen. Der Ortsplan, auf dem die Organisatoren jeden Teilnehmer mit einem roten Punkt gekennzeichnet haben, war wichtige Informationsgrundlage. Doch viele ließen sich auch einfach treiben. Schließlich gab es so viele Stände, dass der nächste schon in Sichtweite war.

Im Bürgerzentrum hatte der Zukunftsausschuss, der für den Dorfflohmarkt mit verantwortlich zeichnete, Position bezogen. Im Foyer bewirteten die Mitglieder die Besucher mit Kaffee und Kuchen. Vorne draußen hatten ein paar Mitglieder einen eigenen Flohmarktstand aufgebaut. Jugendkoordinator Patrick Haas freute sich über die Spendenschweinchen zugunsten der Mönchweiler Jugendarbeit, die sich beständig füllten.

In der Hindenburgstraße hatte beispielsweise Martin Bühlow mit seiner Familie einen Stand. Eigentlich bereits in Ulm wohnend, ist er eigens für den Dorfflohmarkt zu Besuch nach Mönchweiler gekommen. „Für uns war gleich klar, dass wir beim Dorfflohmarkt mitmachen. Ich bin extra aus Ulm wieder nach Hause gekommen. Der Flohmarkt läuft super. Wir haben schon ganz viele gute Sachen verkauft, zum Beispiel mein altes Moped“, berichtet er von einem erfolgreichen Tag. Auch die beiden Schwestern Elke und Barbara Schmid sind sehr zufrieden: „Es gab viele tolle Gespräche und der Verkauf läuft prima. Es macht großen Spaß, heute dabeizusein. Wir hoffen auf eine Wiederholung des Dorfflohmarkts“, sagt Elke Schmid.

Diese Hoffnung stärken Ulrike Kille-Kieninger und Patrick Haas bereits jetzt. Im kommenden Jahr soll es auf jeden Fall eine Neuauflage des Dorfflohmarkts geben.