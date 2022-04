von Cornelia Putschbach

Bei der Medienentwicklung der Gemeinschaftsschule Mönchweiler ist ein gewaltiger Meilenstein erreicht. Die Umsetzung des Medienentwicklungsplans ist jetzt abgeschlossen.

Jetzt bestens ausgestattet

Damit kann die Schule jetzt von sich behaupten, bei der Ausstattung mit digitalen Medien, mit Computern, mit Notebooks für Schüler und Lehrer und auch bei der Vernetzung bestens ausgestattet zu sein. Konrektor Lothar Reiner sagt: „Das ist eine großartige Entwicklung, für die wir sehr dankbar sind.“

Anschub durch Pandemie

Möglich machten das der beachtliche Einsatz der Schule und vor allem von Lehrer Daniel Hornberger bei der Installation und Einrichtung der Geräte, die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Mönchweiler, sowie der Digitalpakt und die Umsetzung weiterer Zusatzvereinbarungen von Land und Bund im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Großes Lob sprechen die Beteiligten auch Klaus Kuhnt, dem Leiter des Kreismedienzentrums beim Landratsamt aus. Seine fachliche Unterstützung sei immens gewesen.

Gemeinde investiert gut 200.000 Euro

Auf 180 Seiten sind im Medienentwicklungsplan der Schule die Ziele festgelegt. In den Pfingstferien startete man 2020 mit dem Umbau des Serverraums. Seit damals trieben alle Beteiligten die weitere Umsetzung mit hohem Tempo voran. Letzte Etappe waren jetzt 31 neue Rechner für den Computerraum.

Mönchweiler Mehr Digital-Ausstattung für die Mönchweiler Schule Das könnte Sie auch interessieren

Über 200.000 Euro hat sich die Gemeinde die Umsetzung des Medienentwicklungsplans kosten lassen. Aus dem Digitalpakt flossen dafür 120.800 Euro an Fördermitteln. Vier Zusatzvereinbarungen von Land und Bund brachten weitere Zuschüsse in Höhe von rund 70.000 Euro.

Unterhalt für mindestens 20.000 Euro im Jahr

Corona habe die Digitalisierung vorangetrieben, ist man sich in Mönchweiler bewusst. So verlieh die Schule zum Beispiel für das Homeschooling etliche Laptops. Auch jetzt, wo wieder Präsenzunterricht stattfindet, seien die Geräte vom Notebook bis zum Beamer viel stärker im Einsatz. „Das hat sich auf breiter Ebene in der gesamten Schule durchgesetzt“, so berichtet Daniel Hornberger.

Mönchweiler/Obereschach Gebäudeverkäufe und Jugendarbeit: Wie die Kirchengemeinde trotz Sparzwang an der Zukunft arbeitet Das könnte Sie auch interessieren

Einen Schlussstrich möchte man in Mönchweiler unter die Medienentwicklung der Schule aber natürlich nicht ziehen. Zum einen müssen die Geräte unterhalten werden. Dafür rechnet Sebastian Duffner mit mindestens 20.000 Euro jährlich. Zum anderen gilt es irgendwann, die Geräte gegen neuere auszutauschen.

Außerdem sei jetzt die Grundschule auf der Agenda, so Sebastian Duffner. Im Zuge deren Umbaus werden die Räumlichkeiten auf den gleichen Stand gebracht, wie das Hauptgebäude.