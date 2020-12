Da ein Kind, das das Kinderhaus in Mönchweiler besucht, positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, hat die Gemeindeverwaltung nun in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt eine Gruppe geschlossen und unter Quarantäne gestellt.

Im Kinderhaus in Mönchweiler hat es einen positiven Coronafall gegeben. Das teilt die Gemeindeverwaltung Mönchweiler am Montagnachmittag mit. Alle Kinder der Gruppe, in der sich das positiv getestete Kind aufgehalten hatte, wurden bis zum 14.