Den Rahmen des Neujahrsempfangs im Bürgerzentrum von Mönchweiler nutzte Bürgermeister Rudolf Fluck um bereits jetzt ganz offiziell eine neuerliche Kandidatur im kommenden Jahr anzukündigen.

Mehr als ein Jahr ist es noch bis die Wähler im März 2024 in Mönchweiler ihre Stimme für einen Bürgermeister abgeben. Amtsinhaber Rudolf Fluck wählte bewusst den Empfang mit rund 140 Gästen um seinen Wunsch nach einer zweiten Amtszeit kundzutun. „Der Neujahrsempfang im kommenden Jahr wäre mir dafür zu knapp vor der Wahl gewesen“, nannte er den Gründe für die so zeitige Bekanntgabe.

„Mein Herz hängt an der Gemeinde und an den Menschen, die hier leben.“ Bürgermeister Rudolf Fluck

Die vergangenen sieben Jahre seien eine herausfordernde Zeit gewesen, blickt Rudolf Fluck zurück. „Für mich stand immer der Mensch im Mittelpunkt meines Handelns“, sagt er. Die Gemeinde habe sich dabei aus seiner Sicht deutlich weiter entwickelt.

„Mein Herz hängt an der Gemeinde und an den Menschen, die hier leben. Ich hoffe, dass Sie mir als Bürgermeister dieser besonders schönen und liebenswerten Gemeinde ihr Vertrauen schenken“, eröffnete Rudolf Fluck praktisch schon jetzt den Wahlkampf.

Für ein Schmunzeln im Saal sorgte nach der Bekanntgabe die Musikauswahl der beim Neujahrsempfang aufspielenden Irndorfer Band „Style“ mit Heiko und Mika Klaiber sowie Lisa Stark. „Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Es ist wahre Liebe, die niemehr vergeht“ sang Lisa Stark. In Irndof war Rudolf Fluck Bürgermeister, bevor er 2016 in Mönchweiler die Wahl gewann. Er setzte sich damals gegen sieben Mitbewerber durch.