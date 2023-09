Der Action-Tag in Mönchweiler hat sich großer Beliebtheit erfreut. Es waren viele Kinder und Familien anwesend, das Wetter war super und organisatorisch hat alles einwandfrei funktioniert, wie die Gemeinde mitteilt. Der Zukunftsausschuss plant eine Reihe von Veranstaltungen, der Action-Tag war eine davon. Gerade nach Corona sei es der Gemeindeverwaltung ein großes Anliegen, gezielt Angebote für Kinder und Familien zu schaffen. Dafür wurde der Zukunftsausschuss ins Leben gerufen und dafür sind Events wie der Action-Tag vorgesehen.

Am kommenden Wochenende lädt die Gemeinde zu einem Bobby-Car-Rennen für verschiedene Altersklassen ein. Termin hierfür ist am Samstag, 16. September. Mit den herkömmlichen Kinderautos fahren die Mädchen und Buben im Alter von sieben bis zehn Jahren. Leichte Erhöhungen zur Sicherheit am Fahrzeug sind erlaubt. Für die oberen Altersgruppen können die Bobby-Cars im Sinne der Regeln abgeändert werden. Die Schutzausrüstung bringt jeder Teilnehmer mit. Auf der Homepage der Gemeinde gibt es weitere Informationen hierzu. Die Anmeldungen werden bis Donnerstag, 14. September, 12 Uhr, unter der E-Mail-Adresse haas@gemeinde-moenchweiler.de angenommen. Willkommen sind Teilnehmer bis ins hohe Alter, es gibt keine Startgebühr.