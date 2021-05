von Cornelia Putschbach

Immer mehr Gemeinden Land auf Land ab befassen sich mit dem Konzept einer Biotopverbundplanung. Auch in Mönchweiler stand dieses Thema jetzt auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Bei Fachbüros sollen jetzt Honorarangebote eingeholt werden. Anders als die meisten anderen Gemeinden, die jetzt die Beauftragung einer Biotopverbundplanung in Auftrag geben, kann Mönchweiler ein weiteres Pfund in die Waagschale werfen: Die Flächen, die bereits jetzt Bestandteil des Naturschutzgroßprojekts Baar sind.

Land setzt Zielmarke

Mit der Biotopverbundplanung soll überprüft werden, wie bereits vorhandene Landschaftselemente miteinander verbunden werden können. Zum Schutz vieler Tier- und Pflanzenarten sowie ihrer Lebensräume soll so der Landschaftszerschneidung entgegengewirkt werden. Ziel der Landesregierung ist es, den funktionalen Biotopverbund im Offenland auf 15 Prozent der Landesfläche bis 2030 auszubauen.

Einzelne Biotope verbinden

Die Verbindung einzelner bereits vorhandener Biotopflächen könne beispielsweise durch Blühstreifen in Feldern oder entlang von Straßen und Wegen erfolgen, erläuterte Ina Ferstl vom Landschaftserhaltungsverband, die dem Gemeinderat von Mönchweiler das Projekt der Biotopverbundplanung vorstellte.

Fachbüro wird beauftragt

In einem ersten Schritt soll nun ein Fachbüro mit der Erstellung eines Biotopverbundplans beauftragt werden. Dann werden alle Beteiligten an einen runden Tisch geholt, denn die Bürgerbeteiligung sei „während des gesamten Projekts unglaublich wichtig“, so Ina Ferstl. Am Ende werden der Gemeinde schließlich einige Maßnahmensteckbriefe an die Hand gegeben, die entsprechend einer Priorisierung umgesetzt werden können.

Am Krebsgraben bei Mönchweiler wurde bereits vor 25 Jahren auf Initiative mehrerer Bürger ein Heckenverbund angelegt. Im Rahmen des Naturschutzgroßprojekts Baar soll jetzt eine Renaturierung des Gewässerstreifens zwischen Wolfsteich und Mönchsee erfolgen. Bild: Cornelia Putschbach

Für die Gemeinde bietet die Biotopverbundplanung neben dem umweltschützenden Aspekt weitere Vorteile. So entsteht beispielsweise ein Maßnahmenpool für Ausgleichmaßnahmen und durch die Umsetzung von Maßnahmen können Ökopunkte generiert werden.

Wenig Aufwand für die Gemeinde

Geht es an die Umsetzung von Maßnahmen, ist das für Mönchweiler mit sehr überschaubarem finanziellem Aufwand möglich: Maßnahmen im Bereich des Naturschutzgroßprojekts Baar werden zu 100 Prozent durch das Land gefördert und umgesetzt. Für die Umsetzung weiterer Maßnahmen ergibt der Fachplan Landesweiter Biotopverbund eine Förderkulisse, in der die Gemeinden über die Landschaftspflegerichtlinie eine Förderung von 70 Prozent erhalten können. Außerdem wird der naturschutzrechtliche Ausgleich für das Gewerbegebiet Egert IV entsprechend auf die erschlossenen Grundstücksflächen umgelegt.

Naturschutzgroßprojekt Ziele und Fördergebiete des Naturschutzgroßprojekts Baar mit der besonderen Flora und Fauna werden im Internet auf der Seite www.ngp-baar.de dargestellt. Hier können sich Interessenten auch einen guten Überblick über anstehende Maßnahmen und den Sachstand des Projekts verschaffen.

Bereits in der Umsetzungsphase ist das Naturschutzgroßprojekt Baar. Einen Überblick über den Sachstand gab Projektmitarbeiter Jörg Fünfgeld dem Gemeinderat. Mit 121 Hektar im Fördergebiet Mönchsee-Rohrmoos ist Mönchweiler an dem rund 4300 Hektar umfassenden Projektgebiet beteiligt. Auf Mönchweiler Gemarkung erstreckt sich dies vom Wolfsteich entlang des Krebsgrabens bis zum Mönchsee.

Südlich des Wolfteichs wurde als eine der ersten Maßnahmen eine verbuschte Fläche wieder geöffnet, um für Arten des extensiv genutzten Grünlands eine Verbesserung des Biotopverbunds zu erreichen. Künftig soll in diesem Gebiet eine extensive Beweidung mit Schafen und Ziegen eingerichtet werden.

Gewässer wird renaturiert

Nördlich des Mönchsees soll in den kommenden Monaten die Gewässerrenaturierung des Krebsgrabens, die Anlegung neuer offener Wasserflächen und die Wiedervernässung von Grünland erfolgen. Am Mönchsee soll ein Lehr- und Erlebnispfad und damit auch eine Lenkung von Besuchern entstehen.