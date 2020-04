von Cornelia Putschbach

Mönchweiler (put) Als habe er etwas gegen die Spaziergänger am Wolfsteich, legte ein Biber dort einen Baum gekonnt über einen Steg des Uferrundwegs. Immer wieder können im Bereich des Weihers zwischen Mönchweiler und Obereschach Aktivitäten der Nager festgestellt werden. Durch ihre Dämme kommt es zu Problemen an den Zu- und Abläufen des Weihers, wie der Angelverein Mönchweiler, der den Weiher bewirtschaftet, berichtete. Nun fürchtet man bei den Anglern um die Wasserqualität am Wolfsteich. Um weitere Probleme zu vermeiden und ein harmonisches Miteinander mit den bis zu 1,30 Meter großen und bis zu 30 kg schweren Tieren zu ermöglichen, ist der Angelverein im Austausch mit dem Landratsamt und der Biberbeauftragten. Der Biber zählt zu den europarechtlich streng geschützten Tierarten. Neben dem Schutz seiner Lebensräume ist es verboten, den Biber zu fangen, zu töten oder zu stören.