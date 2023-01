von Cornelia Putschbach

Es war ein ganz besonderes Jahr für die Feuerwehr Mönchweiler. Sie feierte Anfang Oktober groß ihr 150-jähriges Bestehen. Geplant in einer Zeit der Pandemie und mit vielen Unsicherheiten über die tatsächliche Möglichkeit der Ausrichtung sowie einer lange offenen Kommandantenwahl behaftet, stellten die Männer und Frauen der Feuerwehr Mönchweiler ein Fest auf die Beine, von dem man in der Gemeinde noch lange sehr positiv sprechen wird.

Dass die dreitägige Feier mit Festakt, einer rauschenden Party mit den Dorfrockern und einem großen Umzug mit anschließendem Festbetrieb den einen oder anderen Euro in die Kameradschaftskasse der Feuerwehr spülte, belohnt die Mitglieder der Feuerwehr für sehr viele Arbeitsstunden.

Leistungsabzeichen bestanden

Im Sommer absolvierten außerdem jeweils zwei Gruppen sehr erfolgreich die Prüfungen für die Leistungsabzeichen in Silber und Bronze. Die Wehr konnte auch hier durch Können und Kameradschaft punkten.

Vier Gruppen der Feuerwehr Mönchweiler tragen jetzt ihre Leistungsabzeichen in Bronze beziehungsweise Silber. In Bronze sind das: Marcel Cattarius, Lea Wimmer, Jasmin Zoll, Nils Kieninger, Anna Gläschig, Michael Milost, Marc Kühnle, Kevin Schmieder und Reiner Kaltenbach sowie Manuel Weisshaar als Gruppenführer und Frank Zoll als Maschinist. Das Leistungsabzeichen in Silber geht an die Gruppe mit Kommandant Gerd Wimmer, Markus Schmid, Martin Wagner, Robin Gühring, Gunnar Hornstein, Thomas Schramm, Simon Linhard, Jonas Linhard, Manuel Weißhaar und Daniel Dold. Bürgermeister Rudolf Fluck (rechts) gratuliert den Gruppen. | Bild: Cornelia Putschbach

Entsprechend der beschränkenden Auflagen des Landes Baden-Württemberg waren zu Beginn des Jahres lediglich Proben in Kleingruppen zulässig. Diese Möglichkeit nutzte die Feuerwehr Mönchweiler im Gegensatz zu etlichen anderen Wehren des Landes.

Zu 19 Einsätzen, bei denen ein Eingreifen notwendig war, wurde die Feuerwehr Mönchweiler im vergangenen Jahr alarmiert. Das ist die niedrigste Zahl seit 15 Jahren. Besonders beim Brand der Firma Hinzsch habe sich bewährte, dass die sechs weiblichen und 36 männlichen Mönchweiler Feuerwehrleute auch während der Pandemie regelmäßig geprobt hatten, sagt Gerd Wimmer.

Vier Personen konnten bei den Einsätzen des vergangenen Jahres gerettet werden. Die Personenrettungen erfolgten hauptsächlich im Bereich der Türöffnungen. Die durchschnittliche Ausrückzeit des ersten Fahrzeugs lag bei nur drei Minuten 56 Sekunden, so Gerd Wimmer.

Treue Altersmannschaft

Besondere Kontaktbeschränkungen für die Feuerwehren bremsten im vergangenen Jahr lange die Aktivitäten der Altersmannschaft aus. Horst Förnbacher verstand es, so berichtete Gerd Wimmer, die 13 Mitglieder, davon fünf noch im aktiven Dienst der Wehr, „dennoch bei der Stange zu halten“.

Kommandant Gerd Wimmer kann vier Feuerwehrleute neu in die Feuerwehr Mönchweiler aufnehmen. Das sind (von links) Vanessa Wimmer, Leonie Vorlop und Luana Fischer, die alle drei aus der Jugendfeuerwehr Mönchweiler kommen, sowie Dominik Kaiser, der jetzt wieder zur Feuerwehr Mönchweiler wechselt. | Bild: Cornelia Putschbach

Die Jugendfeuerwehr unter Leitung von Ben Pfitscher und seinen Vertreterinnen Jasmin Zoll und Lea Wimmer bewies einmal mehr, wie wichtig sie für den Nachwuchs der aktiven Wehr ist. Drei Jugendfeuerwehrmitglieder wurden in die Aktivität übernommen.

Mit Kommandant Gerd Wimmer (links) freuen sich etliche Mönchweiler Feuerwehrleute über Beförderungen oder ihre Neuaufnahme in die Wehr. | Bild: Cornelia Putschbach

Doch nicht nur die Jugendfeuerwehr soll in Mönchweiler den Fortbestand der Wehr in kommenden Jahren gewährleisten, betont Gerd Wimmer. Er bedauert, dass das „sogenannte Ehrenamt“ bei Teilen der Bevölkerung noch gar nicht angekommen sei. Viele wüssten nicht, was Rettungsorganisationen in ihrer Freizeit leisten, sagt der Mönchweiler Kommandant. Kritische Worte fand er in diesem Zusammenhang auch für den Gemeinderat. Als einziges Mitglied des Gremiums hatte Wolfgang Eich den Weg zur Hauptversammlung der Feuerwehr gefunden.

Beförderungen Eine geänderte Verwaltungsvorschrift des Landes bescherte der Feuerwehr Mönchweiler eine außergewöhnlich hohe Zahl von Beförderungen. Befördert wurden Kevin Schmieder zum Feuerwehrmann, David Grußer, Marc Kühnle, Simon Linhard und Thomas Schramm zu Oberfeuerwehrmännern, Michael Milost und Matthias Leute zu Hauptfeuerwehrmännern, Marcel Cattarius und Manuel Weißhaar zu Oberlöschmeistern sowie Stefan Hager und René Voisin zu Hauptlöschmeistern. Neu in die Wehr aufgenommen wurden Luana Fischer, Leonie Vorlop, Vanessa Wimmer. Dominik Kaiser wechselt wieder nach Mönchweiler.

Kommandant Gerd Wimmer findet kritische Worte zur Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit der Feuerwehr. | Bild: Cornelia Putschbach

Auch an die Gemeindeverwaltung richtete Gerd Wimmer kritische Worte. Es dürfe nicht sein, dass die Feuerwehr nicht über Straßensperrungen und Baumaßnahmen wie jüngst im Innerdorf informiert werden. Die damals aufgrund eines Wasserrohrbruchs gesperrte Straße sei die Hauptzufahrt der Wehr bei einem Einsatz in der Gemeinschaftsschule.

Im Bereich des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes sollte die Wehr in einigen Bereichen mit ins Boot geholt und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden, fordert der Kommandant. Beispielhaft nannte er Notstromversorgung der Verwaltungsgebäude oder den Abbau von Sirenen. Es gebe viele Szenarien wie zum Beispiel Umweltereignisse, einen umfassenden Stromausfall oder die Ausgabe von Jodtabletten, bei denen die Feuerwehr immer gemeinsam mit der Kommunalverwaltung aktiv werden müsse.

Bedarfsplan ein Stück Arbeit

Aktuell sind Gemeinde und Feuerwehr dabei, mit einem externen Fachmann einen Feuerwehrbedarfsplan zu erstellen. Damit sollen unter anderem Probleme wie jüngst bei der verzögerten Ausschreibung des neuen Löschfahrzeugs HLF 10 vermieden werden. Im Bedarfsplan werden Ausstattung und Einsatzfähigkeit eingestuft und bewertet. Nach einer Besichtigung der Kommune habe der Experte bereits jetzt bestätigt, dass Mönchweiler mit seinem Gewerbegebiet im Hinblick auf dessen Größe und Vielseitigkeit „kein Standarddorf“ sei, berichtet Gerd Wimmer.