Ein Auffahrunfall mit Beteiligung eines Linienbusses hat sich am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der Herdstraße ereignet.

Ein 46-Jähriger fuhr mit einem Nissan hinter einem Bus. Als der 51-jährige Busfahrer an einer Haltestelle anhielt, bemerkte das der Fahrer des Nissans zu spät und prallte gegen den abbremsenden Bus. Personen wurden nicht verletzt.

Am Linienbus entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Den Schaden am stark beschädigten Nissan schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.