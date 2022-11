Mönchweiler vor 2 Stunden

Artenschutz trifft Klimaschutz: Eine besondere Wiese durchkreuzt Pläne für die Flächensolaranlage

Die in Mönchweiler geplante Flächensolaranlage kleiner werden – aus Artenschutzgründen. So aber ist sie für die EnBW nicht wirtschaftlich. Der Konzern macht einen Rückzieher. Der Bürgermeister will am Plan festhalten.