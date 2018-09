von Cornelia Putschbach

Die Diskussion um die Abholzung des Hambacher Forsts in Nordrhein-Westfalen bewegt auch viele Menschen in unserer Region. Ein ganz bewusstes Zeichen gegen die Abholzung und für den Kohleausstieg setzen Robert und Florim Springmann sowie Claudia und Andrea Roth in Mönchweiler. Aus Solidarität mit den Baumschützern im Hambacher Forst entschieden sie sich, bewusst Zeit in ihrem Baumhaus im heimischen Garten zu verbringen.

Besondere Beziehung zur Gegend in Nordrhein-Westfalen

Sowohl Familie Springmann als auch Familie Roth haben besondere Beziehungen in diejenige Gegend, in der der Braunkohletage weiter vorangetrieben werden soll. Robert Springmann ist nur 15 Kilometer von Düren entfernt aufgewachsen. Bis zu seinem Abitur habe er dort gelebt, berichtet er. In dem Wald sei er oft mit seinen Eltern Wandern gewesen. Der Wald war von seinem Zuhause aus in 45 Minuten mit dem Fahrrad zu erreichen. Er habe viele schöne Erinnerungen an ihn. So beispielsweise an wundervolle große Maiglöckchenteppiche, die dem Wald eine ganz besondere Atmosphäre geben.

Claudia Roth, wird in Kürze zum Studium der Chemie nach Aachen ziehen. Sie will sich später im Bereich Umweltchemie spezialisieren. Die Vorgänge im Großraum ihres künftigen Wohnorts liegen ihr deshalb besonders am Herzen.

Eigenen Lebensstil auf Nachhaltigkeit ausrichten

Wichtig ist allen vier aus Mönchweiler aber nicht nur die Zukunft des Hambacher Forsts, sondern sie fordern ganz bewusst auf, nicht nur zu protestieren, sondern im eigenen Umfeld den Lebensstil zu überdenken und auf Nachhaltigkeit auszurichten. So nutzt Robert Springmann beispielsweise wann immer es geht sein Fahrrad. Zuhause beziehen die Familien Ökostrom anstelle des vermeintlich billigsten Anbieters und Andrea Roth bucht bei jeder Bahnfahrt das Ökoticket hinzu.

Schon früher engagierten sie die Aktivisten aus Mönchweiler politisch. Sie berichten beispielsweise von der Teilnahme an Demonstrationen im Zusammenhang mit der Willkommenskultur, von Friedensdemonstrationen gegen den Rüstungswettlauf, einer Menschenkette gegen die Atomkraft oder auch Aktionen gegen den Standort eines Mobilfunkmastes in Mönchweiler oder die Pläne der Firma Hezel. Immer, wenn ihnen ein Thema politisch besonders unter den Nägeln brennt, wollen sie dafür einstehen.

Idee entstand bei Gesprächen im Familienkreis

Die Idee der Solidaritätsaktion im heimischen Baumhaus sei bei Gesprächen im Familienkreis entstanden, in der über den Hambacher Forst diskutiert wurde. Aus der flapsigen Aussage, "im Baumhaus könnten wir auch übernachten", entstand schnell die konkrete Idee. Das Baumhaus steht seit gut zehn Jahren im Garten der Familie Roth. Entstanden als Spielplatz für die Kinder Claudia und Andrea, fristete es zuletzt ein einsames Dasein.

Viele Gedanken machten sich die vier Protestler über ihr Transparent. Ganz bewusst wollen sie damit nicht die Auseinandersetzungen im Hambacher Forst thematisieren, sondern sie möchten nach vorne blicken und zum Nachdenken anregen. "Nach 40 Jahren Braunkohletagebau darf man durchaus mal darüber nachdenken, ob dieser heute noch Sinn macht", sagt Robert Springmann.

Jetzt wurde das Baumhaus zumindest kurzfristig zu neuem Leben erweckt. Ursprünglich wollten Robert und Florim Springmann sowie Claudia und Andrea Roth dort übernachten und viel freie Zeit verbringen, bis die Räumung im Hambacher Forst beendet ist. Die aktuelle Entwicklung durch den Tod eines Journalisten ließ die vier in Mönchweiler allerdings ihre Aktion frühzeitig abbrechen. Das ändere jedoch nichts an ihrem Protest gegen den Braunkohleabbau.

Der Hambacher Forst Der Hambacher Forst erstreckte sich früher auf einer Fläche von rund 4000 Hektar. Die Gegend ist seit etwa 12 000 Jahren bewaldet. Die ältesten Bäume sind rund 350 Jahre alt. Nach Plänen des Energiekonzerns RWE sollen die verbliebenen 200 Hektar auf weniger als 100 Hektar abgeholzt werden. Inzwischen gilt der Hambacher Forst als Symbol des Widerstands der Anti-Kohlekraft-Bewegung gegen die Umweltzerstörung durch die Kohleindustrie. Der Wald wurde schon mehrfach durch Umweltschützer besetzt. Vor Kurzem entschloss sich die nordrhein-westfälische Landesregierung dazu, die seit 2013 im Wald existierenden Baumhäuser zu räumen. (put)

