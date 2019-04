von Cornelia Putschbach

Wenn Archivar Ludger Beckmann – so wie jetzt in der Sitzung des Gemeinderates in Mönchweiler – von seiner Arbeit berichtet, dann liegt seine Begeisterung für ein vermeintlich trockenes Thema spürbar in der Luft. Der promovierte Kunsthistoriker und Politikwissenschaftler ist hauptberuflich Archivar der Stadt Furtwangen und arbeitet seit November 2015 einen halben Tag pro Woche im Archiv der Gemeinde Mönchweiler. Hier hat er die Aufgabe, die Bestände zu sortieren und auf Vordermann zu bringen.

Ludger Beckmann.

Seine Arbeit begann in Mönchweiler mit der Aufnahme der Bestände. Das vorhandene Material sei "gut gelagert und ordnungsgemäß abgelegt" gewesen. Der vorhandene Platz sei aber sehr eng, sagt er. In der Folge der Bestandsaufnahme grenzte er zunächst die alten Archivbestände voneinander ab. Allein der Bestand aus der Nachkriegszeit bis zum Jahr 1980 umfasste rund 2300 Akten, erinnert sich Ludger Beckmann. Hinzu kamen weitere rund 1900 Akten aus der Zeit seit 1980. Eingelagert im Rathaus und in einem Kellerraum in der Alemannenhalle sind in der Mehrzahl Bauakten, aber natürlich auch weitere Vorgänge aus der Gemeindeverwaltung, die aufzubewahren sind.

Als die Häuser in den Akten plötzlich neue Hausnummern hatten

Nach der Erfassung und teilweise neuen Aufteilung der Akten ging es nun vor rund drei Jahren für den Archivar an die Umstrukturierung der Bauakten der Jahre 1960 bis 2010. Eine Hürde bot ihm dabei eine Entscheidung des Gemeinderates in den 80er Jahren. Damals beschloss man, in mehreren Straßen der Gemeinde die vergebenen Hausnummern neu zu strukturieren. Fortan wurde bei den Straßenseiten konsequent nach geraden und ungeraden Ziffern unterschieden und mit der Nummer eins an einem Straßenanfang begonnen. Zuvor waren die Häuser nummeriert wie sie gebaut wurden. Unpraktisch in diesem Zusammenhang: Im Archiv gab es nun zum Beispiel Akten für verschiedene Häuser mit vermeintlich der gleichen Hausnummer. Ludger Beckmann führte nun über mehrere Monate die jeweils richtigen Akten zusammen und ordnete sie neu im Archiv ein. Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen. 1500 Akten bilden den neuen Bestand.

Digitalisierung ja – aber Papier bleibt

In einem nächsten Schritt muss die Gemeinde nun entscheiden, ob und wie sie ihre Bauakten digitalisieren möchte. Das kann die tägliche Arbeit erleichtern, weil so am Computer Zugriff auf alle Akten besteht. Allgemeine Erfahrungswerte zeigen, hatte der Archivar parat, dass ohne Digitalisierung ein Verwaltungsmitarbeiter rund 20 Prozent seiner Arbeitszeit mit dem Suchen von Daten und Akten verbringe. Trotz Digitalisierung müssen die Papierakten weiter aufbewahrt werden, wenn nicht ein sehr aufwändiges und teures "ersetzendes Scannen" erfolge, sagt Ludger Beckmann.

Weniger Gänge aufs Amt

Verpflichtet ist die Kommunalverwaltung auf jeden Fall bis Ende 2022 die sogenannte E-Akte einzuführen. Insgesamt über 500, darunter 23 kommunale Aufgaben, soll jeder Bürger dann online erledigen können. Zur Beantragung einer Geburtsurkunde muss dann zum Beispiel nur noch in Ausnahmefällen im Rathaus vorgesprochen werden. Auch bei dieser Umstellung wird Ludger Beckmann die Gemeinde Mönchweiler unterstützen.

230 laufende Meter Akten eingelagert

Im Keller des neuen Bürgerzentrums im katholischen Gemeindehaus wird ein neues Archiv für die Gemeinde entstehen. Dieses soll die Aktenaufbewahrung in der Alemannenhalle und auch zu vielen Teilen im Rathaus ablösen. Im Rathaus sollen nur noch die aktuell notwendigen Vorgänge und Akten aus ganz wenigen vergangenen Jahren verbleiben. Für die Gemeinde stellt sich allerdings die Frage, wie viel Platz denn ihr Archiv tatsächlich benötigt. Auch das kann Ludger Beckmann beantworten. 230 laufende Meter Akten sind im Rathaus gelagert. Weitere 70 laufende Meter werden in der Alemannenhalle aufbewahrt. Diesen Bestand könne man problemlos im neuen Archivraum in sieben Fahrregalwagen unterbringen. Platz wäre dort sogar für zehn.