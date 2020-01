von Cornelia Putschbach

Aufregung und Neugier der Schüler waren nicht zu übersehen, als sie am Freitagvormittag einen ganz besonderen Gast in der Gemeinschaftsschule Mönchweiler begrüßen durften. Schauspielerin Dagmar Claus war gekommen, um mit einer Gruppe von Fünft- und Sechstklässlern am Thema Bühnenpräsenz zu arbeiten.

Demnächst ist eine Theateraufführung geplant

Tatsächlich wollen die Schüler mit ihrer Lehrerin Aglaia Fitzon demnächst das kleine Theaterstück „Das Casting“ auf die Bühne bringen. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum sie von dieser besonderen Unterrichtseinheit profitieren können.

Ausdrucksstark und gut verständlich

Durch die projektorientierte Arbeitsweise erlernen die Kinder hier Kompetenzen, die zum Beispiel später in den Abschlussklassen bei der prüfungsrelevanten Projektarbeit wichtig wird. Bühnenpräsenz bedeutet letztlich ausdrucksstark, selbstbewusst und gut verständlich etwas vor Publikum vorzutragen. Für die Schüler kann das bei einem Theaterstück erforderlich sein oder eben bei Referaten und anderen Präsentationen.

Mönchweiler Mönchweiler investiert 4,8 Millionen Euro Das könnte Sie auch interessieren

Erst mal ganz viele Fragen zu beantworten

Zu Beginn des Besuchs von Dagmar Claus war allerdings an gemeinsame Projektarbeit nicht zu denken. Zu viele Fragen brannten den Kindern und Jugendlichen auf der Seele. Schnell war dann allerdings geklärt, dass nicht alle Schauspieler in Hollywood wohnen und dass Dagmar Claus eine ganz solide Ausbildung als Schauspielerin am Mozarteum in Salzburg absolviert hat. „Am liebsten spiele ich Theater. Das ist die schöne Arbeit“, berichtete sie den Schülern. Doch auch in Filmen und im Fernsehen, zum Beispiel vor einigen Jahren im „Tatort“, war sie schon zu sehen.

Körperbewusstsein ganz wichtig

Nun ging es an die konkrete Arbeit mit den Schülern. „Ein Schauspieler muss so sprechen, dass man ihn ohne Mikrofon im ganzen Theater versteht“, führte Dagmar Claus aus und fügte an: „Das gelingt nur, wenn man mit dem ganzen Körper spricht.“ Dazu ist es zum Beispiel notwendig, bewusst zu gehen und zu atmen. Für beides hatte Dagmar Claus entsprechende Übungen parat.

Viel praktischer Nutzen fürs spätere Leben

Mit Erstaunen stellten die Schüler dabei zum Beispiel fest, dass das Rollen eines Tennisballs mit der Fußsohle durchaus Auswirkungen auf die anschließende Körperhaltung damit schließlich auch auf das ausdrucksstarke Sprechen haben kann. Viele interessante Erfahrungen hatte der Vormittag also für die Kinder und Jugendlichen parat. Erfahrungen, die sie ganz gewiss immer wieder ganz praktisch einsetzen können, auch wenn sie vielleicht nie selbst die großen Bühnen dieser Welt erobern werden.