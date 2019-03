von Cornelia Putschbach

Die Firma Hezel in Mönchweiler war in den vergangenen Jahren Inhalt vieler Schlagzeilen. Doch was ist das eigentlich für ein Unternehmen, das vor dem Verwaltungsgerichtshof gegen die Gemeinde Mönchweiler im Prozess um einen Bebauungsplan gewann – und das jetzt darauf hofft, dass der neue Bebauungsplan möglichst auch seine Interessen berücksichtigt?

Die Ursprünge der Firma Hezel

Im vergangenen Jahr konnte das Mönchweiler Recyclingunternehmen auf eine 70-jährige Firmengeschichte zurück blicken. 1948 wurde das Unternehmen von Oskar Hezel in Mönchweiler gegründet. Er war Vater von fünf Kindern und auf gewisse Art ein Lebenskünstler, beschreibt ihn seine Enkelin Tanja Hezel heute. Um den Lebensunterhalt zu verdienen, versuchte er sich in verschiedenen Geschäftsfeldern.

Oskar Hezel sammelte in der Nachkriegszeit in Mönchweiler Schrott und Matall. Aus seinem kleinen Unternehmen hat sich heute, 70 Jahre später, eines der größten Recyclingunternehmen der Region entwickelt. | Bild: Hezel GmbH

Letztlich funktionierte der Schrotthandel am besten. "Oskar räumt alles aus, vom Dachboden bis zum Keller!", so lauteten zum Beispiel die Werbeanzeigen, mit denen der Unternehmensgründer früher auf sich aufmerksam machte, blickt sein Sohn Jürgen Hezel zurück – einer der heutigen Geschäftsführer der Hezel GmbH.

Unterwegs mit einem Opel P4

Noch heute erinnert sich in Mönchweiler mancher Senior, wie Oskar Hezel mit seinem alten Pritschenwagen, einem Opel P4, Unternehmen anfuhr, um ihnen Schrott- und Metallabfälle abzukaufen. Alles wurde in körperlicher Schwerstarbeit von Hand in das kleine Fahrzeug verladen und oft bis spät abends mühevoll sortiert.

Mit solch einem Pritschenwagen sammelte Oskar Hezel in den Anfängen des Unternehmens Schrott und Metallabfälle. Anlässlich einer Gewerbeschau in Mönchweiler zeigte die Firma Hezel ein ähnliches Fahrzeug. | Bild: Cornelia Putschbach

Die zweite Generation tritt ins Unternehmen ein

Im Laufe der Jahre baute Oskar Hezel seinen kleinen Betrieb nach und nach aus. 1976 trat sein Sohn Jürgen ins Unternehmen ein. Er hatte zuvor eine Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann absolviert und eigentlich ganz andere Pläne. Doch im väterlichen Betrieb wurde er gebraucht. Auch sein Bruder Uwe Hezel wechselte nach einer Ausbildung zum Schlosser Anfang der 80er Jahre ins Unternehmen.

Stolz auf das Unternehmen

Fortan nannte sich das Unternehmen "Hezel und Söhne". Durch die zusätzliche Arbeitskraft konnten zum einen das Leistungsspektrum und auch das Einzugsgebiet erweitert werden. Noch heute erinnert sich Jürgen Hezel, wie mancher Schulkamerad anfänglich auf ihn herabschaute. Der Schrotthandel genoss kein besonders gutes Ansehen. Heute ist Jürgen Hezel stolz auf das Familienunternehmen. Vom kleinen Schrotthandel hat es sich zu einem ansehnlichen Recyclingunternehmen entwickelt.

Hezel ist ein echter Familienbetrieb

Die jüngste Schwester Angelika Hezel trat 1985 ebenfalls in das Familienunternehmen ein und übernahm unter anderem die verwaltungstechnischen Aufgaben. Seniorchefin Else Hezel sorgte bis ins hohe Alter dafür, dass es der Familie an nichts fehlte. Die Familie stand für alle stets im Mittelpunkt.

"Viele langjährige Mitarbeiter und Kundenbeziehungen"

Aus gesundheitlichen Gründen übergab Oskar Hezel 1988 die Geschäftsleitung an seine Kinder. Bis er 1994 verstarb, blieb er in beratender Funktion weiterhin an der Entwicklung des Unternehmens beteiligt. Vor acht Jahren trat mit Tanja Hezel nach ihrem Studium der Internationalen Betriebswirtschaft die erste der dritten Generation in den Familienbetrieb ein. Sie sagt stolz: "Wir haben viele langjährige Mitarbeiter und Kundenbeziehungen. Viele kennen mich schon seit Kindertagen an. Es ist schön, im Familienbetrieb zu arbeiten und zu wissen dass wir uns aufeinander und auf unsere Mitarbeiter verlassen können."

Schrott- und Metallrecycling bleibt die Kernkompetenz

Die Kernkompetenz der Hezel GmbH liegt auch heute noch im Recycling von Schrott- und Metall. Über die Jahre kamen weitere Leistungen im Recyclingbereich hinzu. Heute bietet das Unternehmen mit der fleißigen Ameise als Logo seinen Kunden ein Gesamtentsorgungskonzept für sämtliche in den Betrieben anfallenden Abfälle wie gewerbliche Siedlungsabfälle, Papier, Holz, Kunststoff und auch Sonderabfall an.

Nur ein Ansprechpartner fürs Entsorgen nötig

Insbesondere für die gewerblichen Kunden sei das sehr attraktiv, weil sie nur einen Ansprechpartner für alle Belange haben, berichtet Tanja Hezel. Als eines der ersten Unternehmen der Recyclingbranche im Schwarzwald-Baar-Kreis wurde die Firma Hezel als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. 2008 investierte das Unternehmen in eine betriebliche und flächenmäßige Erweiterung, verbunden mit einer Modernisierung der Arbeitsabläufe und Sicherheitsbedingungen. Heute umfasst das Gelände der Firma Hezel mehr als 30 000 Quadratmeter. 42 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. 1300 Container stehen dem Unternehmen zum Sammeln von Abfällen zur Verfügung.

Die Recyclingbranche ist schnelllebig

Insbesondere im Geschäft mit den Sonderabfällen, aber auch in allen anderen Bereich gibt es nicht zuletzt aus Umweltschutzgründen fortwährend immer neue Bestimmungen und Vorgaben, die im Recyclinggeschäft und im Geschäft mit der Abfallverwertung zu beachten sind. Die Familie Hezel sagt deshalb: "Einen Stillstand dürfen wir uns und dem Betrieb nicht erlauben. Wir haben mit unserem Neubau auf Basis eines Vertrags mit der Gemeinde Mönchweiler in die Zukunft investiert."

Bebauungsplan soll Flexibilität bieten

Auch in Zukunft möchte man auf Entwicklungen reagieren können. Deshalb ficht die Familie auch für einen Bebauungsplan, der ihr diese Flexibilität erlaubt. Uwe Hezel sagt: "Wenn wir zum Beispiel, einfach gesagt, in einigen Jahren feststellen, dass unser Betrieb für seine weitere Existenz eine eigene kleine Spedition benötigt, dann muss das möglich sein. Unter anderem deshalb ist es uns so wichtig, dass wir durch einen Bebauungsplan nicht unnötig eingeschränkt werden."

Recycling als Überzeugungssache

Zum Abschluss des Gespräch mit Familie Hezel macht diese aus ihrer Überzeugung keinen Hehl: "Wir müssen uns um die Abfälle kümmern, die in einem Industrieland nun einmal anfallen. Sie in die Länder Südostasiens oder Afrika zu verfrachten, ist keine Lösung. Die fachgerechte Verarbeitung der Abfälle ist ein wertvoller Beitrag zur Schonung der Umwelt."