Das Angebot der Mönchweiler Generationenhilfe kommt an. Künftig ist immer freitags geöffnet.

Als voller Erfolg erwies sich am Freitag die Eröffnung des Begegnungscafés „Zeitlos“ der Generationenhilfe. Es dauerte nicht lange, bis zusätzliche Stühle und Tische in den Raum in der Mensa der Gemeinschaftsschule gebracht werden