von Cornelia Putschbach

Pünktlich zu Beginn der Aufführung des Weihnachtsmusicals der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde strömten an Heiligabend rund 400 Besucher in die Alemannenhalle. Intensiv hatten sich Darsteller und viele weitere Helfer in den vergangenen Wochen auf die Aufführung vorbereitet. Jetzt erhielten sie zu Recht viel Beifall für die Aufführung des Musicals „Das erste Weihnachtswunder„ von Irene und Oliver Fietz.

Die Wirtin singt vom Wunder um das Kind in ihrem Stall. | Bild: Cornelia Putschbach

Dritte Aufführung in der Halle

Zum dritten Mal führte die Gemeinde am Nachmittag des Heiligen Abends ein Musical in der Alemannenhalle auf. Waren es zuvor Krippenspiele in deutlich kleinerem Rahmen, welche an Heiligabend gespielt wurden, so war das erste Musical „Christopher Kirchenmaus“ vor zwei Jahren ein Versuch, im wesentlich größeren Rahmen der Alemannenhalle den Heiligabend einzuleiten. Schon damals strömten zahlreiche Zuschauer in die Halle und es gab viel Lob für das Musical. Es folgten im vergangenen Jahr die Aufführung des Musicals „Himmel an Erde“ und jetzt „Das erste Weihnachtswunder„. Immer waren die Aufführungen mit viel Liebe zum Detail und großem Engagement eines beachtlichen Kreises an Helfern vorbereitet worden. So auch in diesem Jahr.

Die Heiligen Drei Könige bringen ihre Gaben beim Weihnachtsmusical in den Stall in Bethlehem. Im Musical werden sie von orientalischen Tänzerinnen begleitet. | Bild: Cornelia Putschbach

Die Leitung des Chors mit Kindern im Alter von sechs bis 14 Jahren lag jetzt erstmals in den Händen von Jennifer Klem. Insgesamt wirkten gut 40 Kinder beim Musical mit. Ergänzt wurde die sehr junge Truppe auf der Bühne von wenigen älteren Mitgliedern der Gemeinde. Irene Blank und Nathalie Klem koordinierten die Aufführung, probten die Auftritte der Schauspieler und Sänger und schauten, dass die erforderlichen Kostüme bereit stehen.

Im Wirtshaus auf der Bühne erfährt der Stammtisch von Wirt Simon, was sich in seinem Stall in der Weihnachtsnacht zugetragen hat. | Bild: Cornelia Putschbach

Viele helfende Hände packen mit an

Für die Technik stand das bewährte Team der freikirchlichen Gemeinde, diesmal ganz wesentlich unterstützt von Werner Müller bereit. Das Bühnenbild und die Dekoration waren bei Anja und Berthold Käfer in besten Händen. Die beiden, die bereits in den vergangenen Jahren für eine tolle Kulisse gesorgt haben, ließen diesmal ein Wirtshaus auf der Bühne entstehen.

Im Stall in Bethlehem bewachen Ochs und Esel das Geschehen um die Geburt Jesu. | Bild: Cornelia Putschbach

Rechts davon hatte der Chor seinen Platz, auf der anderen Seite war der Stall aufgebaut. Für die Einrichtung der Wirtschaft als zentralem Element auf der Bühne konnte, so verraten sie, auf einen restlichen Fundus des früheren Gasthofs Ochsen in Mönchweiler zurück gegriffen werden.

Die Boten des König Herodes künden im Weihnachtsmusical von der anstehenden Volkszählung. | Bild: Cornelia Putschbach

Die Gedanken des Weihnachtsmusicals griff Pastor Harry Blank im Anschluss in seinen Worten an die Besucher auf. Weihnachten sei etwas, was das Herz berühre, sagte er. Mit Geschenken wolle man das Herz des Beschenkten berühren und auch Gott wolle unser Herz erreichen. Jesus sei auf die Welt gekommen, um unser Herz frei zu machen. Nur wenn man das verstanden habe, lebe man ebenso wie Wirt Simon nicht an der Weihnachtsbotschaft vorbei. Symbolisch durften am Ende der Aufführung alle Besucher des Musicals deshalb auch ein Luftballonherz mit nach Hause nehmen.