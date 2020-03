Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei wurden am Sonntagnachmittag wegen eines Verkehrsunfalls alarmiert. Auf der Bundesstraße zwischen Mönchweiler und Peterzell war ein in Richtung St. Georgen fahrendes Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren jedoch keine Insassen anzutreffen. Auch eine Suche mit der Wärmebildkamera ergab keine Spur von dem Fahrer oder möglichen weiteren Insassen.

Später tauchte der Fahrer dann doch an seiner Wohnadresse auf. Die Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle für rund eineinhalb Stunden nur einspurig befahrbar.