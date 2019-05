von Cornelia Putschbach

Im Stüble des Gasthofs „Adler“ stellten die Unabhängigen Bürge Mönchweiler ihre Kandidaten für die Kommunalwahl vor. Seit 50 Jahren gestalten die Unabhängigen Bürger die Kommunalpolitik in Mönchweiler mittlerweile aktiv mit. Das wollen sie auch weiter tun und treten deshalb mit einer Liste mit acht Bewerbern mit breitem Alters- und Berufsspektrum an.

Mehrheit der CDU beenden

Erklärtes Ziel sei, so betont Sprecher Wolfgang Eich, die bei der vergangenen Wahl entstandene absolute Mehrheit der CDU zu beenden und wieder mindestens fünf Sitze im Gemeinderat zu erlangen. Zur Wahl für die Unabhängigen Bürger treten Wolfgang Eich, Willy Storz, Renate Heppe-Debus, David Löttrich, Jörg Maier, Niklas Müller, Patrick Paska und Anna Schermann an. Wolfgang Eich, Willy Storz und Renate Heppe-Debus vertreten die Wählervereinigung bereits jetzt im Gemeinderat. Bei der Versammlung verhindert war Renate-Heppe Debus.

Wohlfühlen im Ort

Wolfgang Eich ist seit fünf Jahren Sprecher der Fraktion und einer von zwei Bürgermeisterstellvertretern. Sein besonderes Anliegen ist ein funktionierendes Vereinsleben und eine gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung im Rathaus. Willy Storz ist es wichtig, die Kommunalpolitik parteineutral mitzugestalten. Er möchte Selbständige und Gewerbetreibende vertreten und engagiert sich im Gemeinderat besonders bei Baufragen. David Löttrich möchte sich besonders in Themen des Kinderhauses, der Schule und in Fragen der medizinischen Versorgung einbringen. Jörg Maier legt Wert auf ein Wohlfühlen im Ort. Dafür möchte er die Infrastruktur und ein natürliches Lebensumfeld in der Gemeinde erhalten.

Die jüngsten Kandidaten

Niklas Müller, 22 Jahre, als jüngster Kandidat der Liste möchte sich besonders für die Belange seiner Generation einsetzen. Kaum älter als Niklas Müller steht dieses Interesse auch bei Patrick Paska, 23 Jahre, im Fokus. Zudem hat er dank seiner beruflichen Ausbildung guten Einblick in die Arbeit der Kommunalverwaltung.

Frischer Wind

Anna Schermann steht auf eigenen Wunsch hin auf dem letzten Listenplatz, wie sie augenzwinkernd bemerkte. Das habe gar nichts damit zu tun, dass sie nicht gewählt werden möchte. Im Gegenteil, sie interessiere sich stark für die aktuellen kommunalpolitischen Themen, möchte „im Gemeinderat eine eigene Meinung haben dürfen und frischen Wind ins Gremium bringen“. Sie möchte sich besonders in Fragen von Kindern und Familie sowie in Bauangelegenheiten einbringen.

Angebote für die Jugend

Zur Vorstellungsrunde kamen zum Bedauern der Gastgeber nur wenige Bürger. Dennoch entspann sich nach der Vorstellung der Kandidaten und der anstehenden Projekte ein sehr lebendiges Gespräch über ganz unterschiedliche kommunale Themen. So wurde die gute wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Gewerbebetriebe gelobt, gleichzeitig aber auch ein Fingerspitzengefühl beim Umgang mit Gemeindefinanzen gefordert. Beifall gab es für die Forderung nach einem fairen Miteinander mit der Firma Hezel. Patrick Paska und Niklas Müller wollen an Angeboten für Jugendliche arbeiten und die Jugendarbeit der Vereine fördern.

