von Cornelia Putschbach

Die Alemannenhalle in Mönchweiler platzte am Samstag aus allen Nähten, als der Turnverein Mönchweiler unter dem Motto "Savannenparty – Die Karawane zieht weiter, der Turner hät Durscht" seinen beliebten Turnerball feierte.

Mit dem Konzept einer Fasnetparty mit viel Musik, Tanz und guter Laune trifft der Verein vor allem beim jungen Publikum ins Schwarze.

Immer wieder ein Höhepunkt des Turnerballs in Mönchweiler: Die Frauentanzgruppe. Durch die Alemannenhalle tanzen die Frauen in diesem Jahr als Königinnen der Savanne.

In den vergangenen Jahren hat sich der Turnerball bei Besuchern aus der gesamten Region einen sehr guten Ruf erarbeitet. So ist es auch nicht verwunderlich, dass bereits im Vorverkauf über 200 Karten nachgefragt wurden, wie die Verantwortlichen des Vereins berichten. Am Samstagabend war dann bald klar: Der aktuelle Ball wird alle Besucherrekorde brechen.

Dicht gedrängt stehen und sitzen die Besucher des Turnerballs in Mönchweiler. Der Ball mit dem Motto "Savannenparty – Die Karawane zieht weiter, der Turner hät Durscht" übertrifft in diesem Jahr alle Erwartungen.

Doch nicht nur die Anzahl der Besucher, auch die Stimmung in der Halle war perfekt. Dazu trugen die Tanzgruppen aus Mönchweiler und Umgebung ebenso bei wie die beiden Guggenmusiken, die Ohrwürmer aus Fischbach und die Hudupfen Bänd aus Binningen sowie die Band Cross Age und DJ "DabbelJu".

Die Männer der Feuerwehr zeigen bei ihrem Premierenauftritt, dass sie neben dem Löschen auch das Tanzen beherrschen.

Den Auftakt des mit viel Beifall und der Forderung nach Zugaben bedachten Programms machte die Parcours- und Freerungruppe des Turnvereins auf der Suche nach der fantastischen Wunderlampe, gefolgt vom tanzenden Furtwanger Trio MiT. Dann folgte eine Premiere, die gelungener kaum hätte sein können: Die Feuerwehrmänner aus Mönchweiler tanzten sich in die Herzen der Zuschauer.

Als Lemuren tanzen die Männer des Turnvereins Mönchweiler über die Bühne der Alemannenhalle und heimsen dafür viel Beifall ein. Bild: Cornelia Putschbach

Letztlich doch noch ein wenig graziler als die Feuerwehrler zeigten dann die St. Georgener Tänzerinnen der Gruppe Apassiodanza ihr Können. Ihnen folgte die Männerriege des Turnvereins Mönchweiler und, fraglos ein weiterer Höhepunkt jedes Turnerballs, die Frauenriege.

Die Guggenmusik Ohrwürmer aus Fischbach ist auch beim Turnerball in Mönchweiler ein echter Stimmungsgarant.

Die Organisatoren des Balls Anna-Lena Mischon, Felix Hummel, Rebecca Hermann, Jürgen Gedanitz und Horst Mantel können nach diesem Abend und einer langen Partynacht auf jeden Fall stolz auf das Erreichte sein.