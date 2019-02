von Cornelia Putschbach

Mönchweiler – Das Entdecken, das Aufgreifen und die Förderung von Interessen und Talenten der Schüler nimmt bei einem Projekt der Gemeinschaftsschule in Mönchweiler einen entscheidenden Stellenwert ein.

An zwei Vormittagen in der Woche haben die Schüler der Lerngruppen fünf und sechs im Rahmen des Projekts die Möglichkeit, zwischen verschiedenen 90-minütigen Angeboten zu wählen. Für das Projekt mit dem Namen „In-Ta“, was für Interessen und Talente steht, zeichnet die pädagogische Assistentin Anja Lüder verantwortlich. Sie erläutert, dass die rhythmisierte Ganztagsschule mit ihrer ausgewogenen Verteilung des Unterrichts auf den Vor- und Nachmittag sowie den Zwischenzeiten ideal für solche Angebote ist.

Die Angebote selbst sind ebenso vielfältig wie die Interessen und Talente der Schüler. So stehen Natur und Technik, Handwerk und Technik, Musik, Sport, Tanz, Nähen oder auch der Kreativ-Kurs „Express Yourself“ mit den Schwerpunkten Zeichnen, Theater und Video zu Auswahl. Der Inhalt der verschiedenen Angebote wird von den Lehrern und vor allem auch von den Schülern gemeinsam auf den Weg gebracht und thematisch ausgestaltet. Eine offene, teils spielerische Lernatmosphäre lässt Raum für eigene Ideen, berichtet Schulleiterin Susanne Meßmer.

Wichtig für das Projekt ist zudem, dass Schüler so auch die Möglichkeit erhalten, bislang verborgene eigene Talente zu entdecken. Durch die projektorientierte Arbeitsweise erlernen die Kinder Kompetenzen, die in den Abschlussklassen bei der prüfungsrelevanten Projektarbeit wichtig wird. So kann zum Beispiel ein Schüler, der mit seinen Mitschülern federführend einen Tanz einstudiert, die gemachten Erfahrungen bei der Organisation einer Gruppe später auch in der Projektgruppe einbringen. Auch im Hinblick auf die spätere Berufswahl ist das Wissen um eigene Stärken und Talente ein ganz wichtiger Faktor. In-Ta ist somit Teil des ganzheitlichen Ansatzes der Persönlichkeitsentwicklung, als Grundlage der Berufsorientierung.

Die Rückmeldung durch die Schüler sei durchweg positiv, berichten Anja Lüder und Susanne Meßmer. Die Kinder beteiligen sich mit großer Freude sowie Engagement an den Projekten. Manchmal entwickeln sich daraus auch ganz starke Ziele. Die Gruppe „Tanz“ beweist das: Das Musical „König der Löwen“ ist im Entstehen und soll im Frühsommer im Rahmen eines In-Ta-Nachmittags der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Neu beginnt im April das Projekt „Schulgarten“. Hier möchte man das Gartenjahr in all seiner Fülle erfahren und erleben. Fachlichen Rat holt sich die Projektgruppe über die Offene Bürgerschule. Über das Projektende hinaus soll der Schulgarten dann nachhaltig weitergeführt werden. Wenn die Naturparkschule, wie vorgesehen, auch in der Sekundarstufe eins eingeführt wird, kann man sich durchaus vorstellen, den Schulgarten hier mit einzubinden.

Überhaupt sollen möglichst viele der Projekte Selbstläufer werden. „Aus dem Projekt Schulreporter könnte durchaus eine Schülerzeitung oder ähnliches entstehen, darüber würden wir uns sehr freuen“, betont Schulleiterin Susanne Meßmer. Wirklich sehenswerte Arbeiten wurden zudem auch schon in den kreativen Projekten wie Technik und Handwerk, Nähen oder aber im Rahmen des Kreativ-Kurses „Express Yourself“ gefertigt. Die Ideen für weitere Angebote gehen nicht aus. Anja Lüder hat noch einiges in petto , auch die Schüler haben noch manchen Wunsch.