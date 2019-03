von Cornelia Putschbach

Die besten Plätze waren binnen weniger Sekunden belegt und bald schon sorgte das Trio Pop musikalisch für gute Stimmung und erste Schunkelrunden. Pünktlich um 20 Uhr begrüßten dann Klaus

Nach dem großen Erfolg beim Turnerball erhielt die Feuerwehr Mönchweiler auch beim Zunftabend in Mönchweiler viel Beifall für ihren Tanz. | Bild: Cornelia Putschbach

und Tatjana Kretschmer die zahlreichen Gäste der Zunft und ehrten Simone Sailer für ihre 15-jährige Mitgliedschaft.

Grazil wie noch nie: Die Tanzgötter der Narrenzunft Mönchweiler schweben als Schwäne über die Bühne. | Bild: Cornelia Putschbach

"Ernestine Baroness vom Mist zum Haufen" alias Tatjana Kretschmer hatte als Moderatorin des Abends auf der Bühne weiter viel zu tun. Viele Programmpunkte galt es für sie nicht ohne Verweis auf manches Anekdötchen aus dem Ort anzukündigen. Traditionell startet das Programm mit dem Nachwuchs der Narrenzunft.

Fester Teil des Zunftabends: Arlene (Klaus Zehnder, rechts) und der Bürgermeister (Erwin Weihing) verraten Anekdoten aus dem Rathaus. | Bild: Cornelia Putschbach

In diesem Jahr waren die jungen Tänzerinnen als Turboschnecken oder auch als flott tanzende Rentnergruppe unterwegs. Allerlei zum Thema "Mann" oder besser "fehlender Mann" hatten die singenden Kirchturmkrähen auf der Zunge. Von der unerfüllten Sehnsucht bis zum klaren "Mir wenn doch kein Maa!" reichte ihr Flehen an den heiligen "Vergiss-uns-nicht". In inniger Zweisamkeit waren dann die beiden Rentner auf Mönchweilers Parkbänkle mit ihrem Verlangen nach Eis verbunden. Der jüngste Akteur des Abends, Jonas Brunner von der Gockelgilde Zollhaus, riss seine Zuhörer mit der deutlichen Ansage "Bella Ciao" an alle Frauen – mit Ausnahme seiner Mami -mit.

Beste Stimmung herrscht bei den Besuchern des Zunftabends der Narrenzunft Mönchweiler in der Alemannenhalle. | Bild: Cornelia Putschbach

"Die scharfen Jungs vom Bauhof" und ein Christbaum, der für Stromausfall sorgt, wurden dann bei Arlene und dem Bürgermeister ebenso zum Thema wie ein Lieblingszigarettenautomat sowie ein vermeintlich parkendes Auto vor dem Eingang von Unterkirnachs Ackerloch.

Der Nachwuchs der Narrenzunft Mönchweiler leitet mit seinen Tänzen als "Turboschnecken" das Programm des Zunaftabends in der Alemannenhalle ein. | Bild: Cornelia Putschbach

Viel Beifall gab es dann neuerlich für die tanzenden Feuerwehrmänner und die singenden Kirchturmkrähen. Ohne Worte dafür aber mit einigem Lachpotenzial kam die Fernbeziehung der Zunftfrauen aus. Viele gesungene Worte und ebenso viel Lach- und Schmunzelpotenzial hatten die Beiträge der Gäste aus "weiter Ferne", der Schwenninger Necklermer.

David Grußer und Moana Kretschmer haben beim Zunftabend in Mönchweiler bei ihrem Ausflug auf die Parkbank die Lacher auf ihrer Seite. | Bild: Cornelia Putschbach

In der Folge wurde dann auch klar, warum die Akteure des Abends die ganze Zeit unter vermeintlichen Schwenninger Schwänen agieren durften: Filigran wie noch nie schwebten die Tanzgötter der Zunft als Schwanenballett auf die Bühne. Einen wirklichen Kontrast dazu bot anschließend der Sieger der Kostümprämierung. Ein rauer Wikinger setzte sich erst im Stechen gegen die vier raumgreifenden Feuerlöscher durch. Allen Akteuren gemeinsam war an diesem Zunftabend der, Beifall der auch mehr als verdient war.

Die Organisatoren

Turboschnecken: Moana Kretschmer, David Grußer; Die Schrillen Kirchturmkrähen: Matthias Faller; Ein leckeres Eis: Moana Kretschmer, David Grußer; Bella Italia: Jonas Brunner von der Gockelgilde Zollhaus; Arlene und der Bürgermeister: Erwin Weihing, Klaus Zehnder; Tanz der Feuerwehr Mönchweiler: Annalena Mischon; Fernbeziehung: Frauen der Narrenzunft; Die Necklermer; Heike Kempter, Ralf Kempter und Stefan Erhard; In Tracht: Tatjana Kretschmer; Die Tanzgötter: Tatjana Kretschmer; Bewirtung: Motorradclub Mönchweiler sowie viele weitere Akteure auf und hinter der Bühne der Alemannenhalle. (put)