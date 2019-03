Das Vereinsheim des Schwarzwaldvereins im Obergeschoss der alten Milchzentrale platzte fast aus allen Nähten, als sich die Mitglieder dort trafen, um bei der Jahreshauptversammlung den Vorsitzenden Dietmar Eberhard nach 18 Jahren im Amt zu verabschieden und Renate Fassbender zur neuen Chefin zu wählen.

Dietmar Eberhard wird zum Ehrenmitglied

Dietmar Eberhard: Nach 18 Jahren im Amt des ersten Vorsitzenden verabschiedet sich Dietmar Eberhardt von der Führungsposition des Schwarzwaldvereins Mönchweiler. Heide Kühling hatte aus Anlass der Neuwahl zusammengefasst, was er als rühriger Vorsitzende alles bewegt hatte und dankte im Namen von Vorstand und Mitgliedern ausdrücklich dafür. Obwohl vom Hauptverein so nicht vorgesehen, beschloss man in Mönchweiler Dietmar Eberhard die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. Die Liste seiner Tätigkeiten ist lang und reicht von der Beteiligung am Mönchsbrunnenfest über die Teilnahme an mehreren Dorffesten und weiteren Veranstaltungen. Verbunden mit sehr viel Arbeit war der Umbau der alten Milchzentrale zum Vereinsheim. Viele weitere Ideen habe Dietmar Eberhard in den Verein getragen, jedes Jahr das Wanderheftchen erstellt, Bewirtungen in der Feldner Mühle organisiert, mit einigen Mitstreitern und bis heute mit Schülern das Gifitzenmoos gehegt und gepflegt. Auch im Hintergrund habe er viel Arbeit übernommen. "Das sind Dinge, die viele gar nicht sehen", so Heide Kühling. In ihren Dank schloss Heide Kühling ausdrücklich auch Gisela Eberhard mit ein und überreichte ein Geschenk des Vereins.