von Cornelia Putschbach

Der Reiterverein Mönchweiler hat eine neue Vorsitzende. In der Hauptversammlung des Vereins, der im vergangenen Jahr sein 40-jähriges Bestehen feierte, wurde die bisherige zweite Vorsitzende Nicole Kühling zur neuen Frau an der Spitze der Reiter gewählt. Sylvia Fischer trat nach neun Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl an. Neue zweite Vorsitzende ist jetzt Sabine Wuchner. Komplettiert wird der Vorstand weiterhin durch Kassiererin Katharina Kleckow und Schriftführerin Jenny Diffring. Zur Jugendwartin wurde erneut Lena Ummenhofer bestellt.

Umfangreiche Aufgaben für die Vereinsvorsitze

Der Vorsitz des Reitervereins Mönchweiler bringt eine Vielzahl von Aufgaben mit sich. Das wurde im gut 45 Minuten dauernden und mit viel Herzblut versehenen Bericht der bisherigen Vorsitzenden Sylvia Fischer im Rahmen der Hauptversammlung einmal mehr deutlich.

Rolf Müller (von links), Eckhard Schäfer und Adolf Epting freuen sich über die Ehrung anlässlich ihrer langjährigen Mitgliedschaft im Reiterverein Mönchweiler. | Bild: Cornelia Putschbach

Eigene Reitanlage verlangt viel Einsatz

Der Reiterverein Mönchweiler ist einer der ganz wenigen Vereine, die noch auf Vereinsbasis eine eigene Anlage unterhalten. Der Vorsitzende ist deshalb nicht nur für die eigentlichen Vereinsgeschäfte, sondern auch für den Wirtschaftsbetrieb des Reitervereins – zum Beispiel mit Boxenvermietung und der Anstellung des Stallmeisters – zuständig. Zwar sind die finanziellen Lasten und die Sorgen um die Zukunft des Vereins mittlerweile geschwunden, dennoch ist es ein andauerndes Ringen um finanzielle Mittel für den laufenden Geschäftsbetrieb und den Erhalt der Anlage.

Guter Zusammenhalt der knapp 100 Mitglieder

Für ihre Anlage treffen sich die Vereinsmitglieder in der Regel zweimal im Jahr, um regelmäßig anstehende Arbeiten auf dem Gelände und im Inneren des Stalls und der Halle zu erledigen. Hinzu kam im vergangenen Jahr die Umrüstung der Halle auf LED-Beleuchtung und die durch Eigenarbeit getragene und durch die Gemeinde Mönchweiler finanziell unterstützte Erhöhung der Sandplatzeinfassung. Ohne den wirklich guten Zusammenhalt zwischen den knapp 100 Mitgliedern, davon 32 Aktive und 39 Jugendliche, sei das Funktionieren des Vereins so nicht möglich, betonte Sylvia Fischer.

Etliche Neuzugänge

Der Nachwuchs des Reitervereins Mönchweiler trainiert unter Leitung von Lena Ummenhofer in zwei Voltigegruppen. Etliche Neuzugänge im vergangenen Jahr erfreuen die Vorsitzende und sind wichtige Basis für die Zukunft des Vereins, denn hier knüpfen die Jüngsten erste Kontakte zum Pferd. Sehr gut angenommen wurde der Beitrag des Reitervereins zum Kinderferienprogramm der Gemeinde. Nach 30 Anmeldungen musste man einen Anmeldestopp aussprechen.

Sportliche Erfolge für den Verein

Etliche Reiter und auch Voltigierer des Vereins starteten im vergangenen Jahr erfolgreich auf Turnieren. Hein Croonenbrok vertrat den Verein beispielsiweise erfolgreich in verschiedenen Dressurprüfungen. Im Springsport feierten Eckhard Schäfer, Jürgen Marquardt und Kerstin Borho Erfolge. Und bei den Voltigierern taten sich Jill Schreiber und Chiara Kagelmacher durch besondere Erfolge hervor.

Ehrungen für langjährige Mitglieder

Für ihre langjährige Treue zum Reiterverein wurden im Rahmen der Hauptversammlung Rolf Müller (40 Jahre), Eckhard Schäfer (40 Jahre) und Adolf Epting (25 Jahre) offiziell ausgezeichnet.