von Cornelia Putschbach

Der Biber oder besser die Biber prägten das vergangene Vereinsjahr des Angelvereins Mönchweiler. Auch im kommenden Jahr werden sie sowie auch die anstehende Sanierung des Mönchs, also der Stau- und Ablaufvorrichtung am Mönchsee, im Fokus liegen.

Hoffen auf Abwandern eines Bibers

Schon länger ist ein Biber immer wieder am Mönchsee neben der Bundesstraße zwischen Villingen und Mönchweiler zu Gast. Hier hoffen Angelverein und Gemeinde Mönchweiler, dass sich die Wasserqualität im Krebsgraben nach der Sanierung des Regenrückhaltebeckens so verbessert, dass das Tier sein Betätigungsfeld etwas verlegt.

Wasserqualität muss dringend verbessert werden

Auch für den Weiher selbst hofft man, dass die unbedingt erforderliche Verbesserung der Wasserqualität durch die Sanierungsmaßnahme erreicht werden kann. Dafür gibt die Gemeinde Mönchweiler rund 700 000 Euro aus.

Und noch ein Biber-Problem

Auch am Wolfsteich zwischen Mönchweiler und Obereschach hat sich mittlerweile ein Biber niedergelassen, der mit seinen Holzarbeiten für manche Probleme sorgt. „Wir haben uns mit fachkundigen Stellen ausgetauscht und werden auch hier das Problem angehen“, kündigte Vorsitzender Ingo Uetzfeld bei der Versammlung an. Man wolle ein harmonisches Miteinander mit den Tieren erreichen.

1000 Arbeitsstunden geleistet

Darüber hinaus brachte das Jahr dem 75 Mitglieder zählenden Verein die üblichen, zeitaufwändigen Arbeiten wie Reinigungsarbeiten und landschaftspflegerische Aufgaben an den beiden Weihern. 1000 Arbeitsstunden verzeichnete Arbeitsleiter Jörg Kammerer für die Mitglieder. Erfolgreich war einmal mehr der beliebte Fischerhock am Wolfsteich. Beim gemeinsamen Fischen wie den Pokalfischen und dem Königskettenfischen beteiligten sich die 38 Aktiven sowie die Fischerjugend mit ihren elf Mitliedern gerne, war in der Versammlung zu vernehmen.