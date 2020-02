von Cornelia Putschbach

Auf guten Zuspruch bei Bürgern, Vereinsvertretern und Gewerbetreibenden stieß der Neujahrsempfang der Gemeinde Mönchweiler. Rund 150 Gäste waren in die Alemannenhalle gekommen, um die Neujahrsansprache von Bürgermeister Rudolf Fluck sowie, auch auf Einladung des Forums Mönchweiler, den Gastbeitrag des Physikers Professor Michael Schreckenberg zu hören, der sich mit der Zukunft der Mobilität und wahr gewordenen Visionen im Bereich des Verkehrswesens befasste. Mit einem Grußwort wandte sich außerdem Landrat Sven Hinterseh an die Gäste des Neujahrsempfangs.

Bürgermeister Rudolf Fluck richtet in seiner Neujahrsansprache den Blick auf die Vorhaben der Gemeinde Mönchweiler in diesem Jahr. | Bild: Cornelia Putschbach

Millioneninvestitionen in 2020

Bürgermeister Rudolf Fluck umriss in rund 30 Minuten sie zentralen Punkte der Haushalts- und Generationenpolitik der Gemeinde Mönchweiler. Dabei konnte er von einem 12,4 Millionen Euro umfassenden Haushalt für das Jahr 2020 berichten, den der Gemeinderat in Kürze beschließen werde. 13,5 Millionen Euro wolle die Gemeinde Mönchweiler bis ins Jahr 2023 investieren, allein 4,8 Millionen Euro davon im laufenden Jahr, erläuterte Rudolf Fluck.

Mönchweiler Mönchweiler investiert 4,8 Millionen Euro Das könnte Sie auch interessieren

Die Mittel fließen unter anderem in öffentliche Plätze und Anlagen, in die Sanierung des Rathauses, die Erweiterung der Schule und die „längst überfällige Sanierung des Regenüberlaufbeckens“. Mittelfristig gelte es außerdem, den Ausbau der flächendeckenden Breitbandversorgung in der Gemeinde sicher zu stellen, kündigte er an.

Beifall gibt es von den Besuchern des Neujahrsempfang der Gemeinde Mönchweiler in der Alemannenhalle sowohl für die Neujahrsansprache des Bürgermeisters Rudolf Fluck und die Ausführungen von Michael Schreckenburg als auch für die musikalischen Beiträge des Musikvereins Mönchweiler. | Bild: Cornelia Putschbach

Auf eine deutliche Mahnung zum notwendigen Klimaschutz führte Rudolf Fluck aus, dass es die Städte und Gemeinden seien, die seit Jahren in diesem Bereich Projekte anstoßen und umsetzen. So werde in Mönchweiler „bei der wohnbaulichen Entwicklung im Gebiet Kälberwaid eine CO2-neutrale Lösung zusammen mit dem Energieversorger angestrebt“.

Insbesondere aber auch auf der Generationenpolitik liegt ein wesentlicher Fokus des Bürgermeisters. Das wurde in seiner Neujahrsansprache einmal mehr deutlich. Zum Erfolg der Arbeit der Generationenhilfe trage ganz wesentlich das Vertrauen der Mitbürger und das Engagement vieler Helfer bei, betonte er.

Mobilität bleibt Zukunftsthema

Objektiv gesehen habe Mönchweiler in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet, stellte Landrat Sven Hinterseh bei seinem Grußwort fest. Dabei hob er den Bau des Kinderhauses, die Gemeinschaftsschule und schließlich auch den Breitbandausbau im Gewerbegebiet hervor. Michael Schreckenberg war dann eingeladen über die Zukunft der Mobilität zu sprechen.

In unterhaltsamer, manchmal überspitzter Art, zieht Gastredner Michael Schreckenberg ein Resümee zur Mobilität und Verkehrsplanung. | Bild: Cornelia Putschbach

Für einige Lacher in der Halle sorgte allerdings zunächst das Eingeständnis des Professors an der Universität Duisburg, selbst bei der Anreise Opfer eines Mobilitätsproblems geworden zu sein. Weil sein gebuchter Mietwagen in Stuttgart nicht wie vorgesehen parat stand, kam er erst etwas später als vorgesehen in die Alemannenhalle.

Mönchweiler „Generationenhilfe für mich das wichtigste Projekt“ Das könnte Sie auch interessieren

Bislang habe Deutschland auf Verkehrswachstum mit Straßenbau reagiert, führte er aus. Zunehmend werde man sich nun aber bewusst, dass nicht die Infrastruktur sondern die Zahl und das Verhalten der Verkehrsteilnehmer das Problem seien. Dieser Erkenntnis folgte ein Abriss unterschiedlicher Projekte in Deutschland und weltweit, mit denen man oft erfolglos versucht, den Verkehrsproblemen Herr zu werden. Egal ob Tempolimit, SUV-Fahrer oder nachts ungenutzte Fußgängerzonen – Michael Schreckenberg ließ in leicht überspitzter und auch humorvoller Art wissen, was er davon hält.

Rund 150 Bürger, Vertreter von Vereinen und Gewerbetreibende sind am Freitagabend in die Alemannenhaller zum Neujahrsempfang der Gemeinde Mönchweiler gekommen. Nach der Neujahrsansprache von Bürgermeister Rudolf Fluck (vorne rechts) richtete auch Landrat Sven Hinterseh (vorne zweiter von rechts) Grußworte an die Anwesenden. | Bild: Cornelia Putschbach

Eine Prognose zur Zukunft der Mobilität konnte oder wollte auch der Fachmann nicht geben. Zu viele Aspekte und Interessen vom Imageträger Automobil über Umweltfragen und letztlich auch der Mentalität des Menschen spielten hier mit hinein, machte er deutlich.