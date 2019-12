von Cornelia Putschbach

Beim Musikverein Mönchweiler laufen die Vorbereitungen für den Konzerthöhepunkt des Jahres auf Hochtouren. Am Sonntag, 22. Dezember, laden die Musiker das Publikum wieder zu einem stimmungsvollen Weihnachtskonzert in die Alemannenhalle ein. Konzertbeginn ist um 15 Uhr, Einlass in die Halle ab 14 Uhr.

Fischbacher Kapelle zu Gast

Dirigent Thomas Riedlinger und seine Kapelle freuen sich nach der intensiven Probenzeit auf das Konzert zum vierten Advent. Bereits eine gute Tradition ist der Gastauftritt einer auswärtigen Kapelle. In diesem Jahr wird zu den Mönchweiler Musikern der Musikverein Fischbach mit einem Konzertteil unter dem Motto „Filmmusik“ in der Alemannenhalle aufspielen. Auch der Nachwuchs, die Zöglinge des Musikvereins Mönchweiler, sind beim Konzertnachmittag dabei.

Gemeinsames Weihnachtsliedersingen

Natürlich ist man auch in der Küche bestens auf die zahlreich erwarteten Gäste vorbereitet. Die Musiker werden ihre Gäste unter anderem mit einer gut bestückten Kuchentheke empfangen. Spannung hält die große Tombola bereit. Von der Niete bis zum attraktiven Hauptpreis ist hier bei jedem einzelnen Los alles möglich. Spätestens wenn am Ende des Konzertnachmittags dann die ersten Töne zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen erklingen, herrscht in der Alemannenhalle weihnachtliche Stimmung. Mit diesem abwechslungsreichen Konzertnachmittag möchte der Musikverein Mönchweiler seine Zuhörer auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen.