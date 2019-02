von Cornelia Putschbach

„Das bisschen Rathaus macht sich von allein, sagt mei’ Frau. Wie ein Mann von heut’ da gleich verzweifeln kann, ist nicht zu fassen, sagt mei’ Frau. Und was mei’ Frau sagt, das stimmt haargenau“: Das musste sich Bürgermeister Rudolf „Rudi“ Fluck gestern, am Schmotzigen Dunschtig, schon morgens beim Rathaussturm in Mönchweiler aus den Sangeskehlen der Narrenzunft vernehmen.

Skifahrerische Verfehlung

Doch damit war dem Engagement der Zunft noch nicht Genüge getan. Schließlich hatte sie Mönchweilers Rathaus über Nacht kurzerhand in Rudis Heilanstalt verwandelt. Frei nach dem Motto „Vielleicht hilft’s!?“, wurden dem Bürgermeister anschließend seine skifahrerischen Verfehlungen des vor Auge geführt – sein Skiunfall, wegen dem er für einige Zeit als Schultes ausfiel. „Nicht noch mal darf das passieren, weshalb wir heut’ hier einmarschieren“, stellte der stellvertretende Zunftmeister Klaus Zehnder klar und fügte an: „Zum Skifahr’n, das darf er schon, doch nur mit einer Prävention.“

Da hat der Schultes keine Chance: Bandagiert an beiden Armen, kann Bürgermeister Rudolf Fluck den Rathausschlüssel gegen die Zunft nicht verteidigen. | Bild: Cornelia Putschbach

Kundige Kräfte legen den Gips an

Passend: Wenn man wie die Zunft zwei Pflegefachkräfte im Gepäck hat. Die beiden griffen kundig zum Gipverband und schützten die vermeintlich am meisten gefährdeten Arme des Schultes zur Vorbeugung mit Gipsverband.

"Drum Schultes, gib den Schlüssel her..."

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, denn die logische Konsequenz der Zunft: „Der Wintersport ist eine Seite, im Rathaus ist der Mann nun eine Pleite. Wie soll er jetzt was unterschreiben? Da kann er gleich zu Hause bleiben! D’rum Schultes, gib den Schlüssel her, des bissle Rathaus machen wir!“