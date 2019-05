von Cornelia Putschbach

Südbadens beste Tischtennis-Jungenmannschaften in der Altersklasse U18 werden zu Gast in Mönchweiler sein. Darauf, dass die südbadischen Mannschaftsmeisterschaften in dieser Altersklasse am Samstag, 11. Mai, in der Alemannenhalle ausgetragen werden, ist der TTSV Mönchweiler denkbar stolz.

Jugendmannschaft hat sich qualifiziert

Zum einen hat sich die Jungenmannschaft der Mönchweiler Tischtennisspieler mit Daniel Ramesh, Eric Miller, Lennart Grünig und Andreas Fuchs für die Meisterschaft qualifiziert und möchte beim Spiel um die Plätze ein gewisses Wort mitreden.

Starke Konkurrenz

Allerdings wissen die Mönchweiler Spieler mit ihrem Betreuer Matthias Neumann auch sehr gut, dass zu diesem Turnier etliche Spieler nach Mönchweiler kommen werden, die bereits hochklassig in Herrenmannschaften in der Badenliga oder auch der Verbandsliga antreten. Heiße Anwärter auf den Titel sind beispielsweise die Mannschaften der Freiburger Turnerschaft, die mit Sven Hennig den Deutschen Meister U18 im Doppel in ihren Reihen hat.

Zuschauer sind willkommen

Die Wettbewerbe beginnen am Samstag um 10 Uhr mit Gruppenspielen. Finale und Spiel um Platz drei starten um 16 Uhr. Gespielt wird an vier Tischen. Die erstplatzierte Mannschaft qualifiziert sich für die Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften. Für Bewirtung ist gesorgt, Zuschauer sind herzlich willkommen.