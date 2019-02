von Cornelia Putschbach

Noch knapp vier Monate dauert es, bis Mönchweiler und Chabeuil in der französischen Gemeinde das 35-jährige Bestehen der Partnerschaft feiern werden. Im vergangenen Jahr wurde bereits gemeinsam in Mönchweiler gefeiert. Nun steht über das Pfingstwochenende von Freitag, 7., bis Montag, 10. Juni, der Gegenbesuch an. Die Vorbereitungen für die Fahrt laufen in Mönchweiler auf Hochtouren. Der Freundeskreis Chabeuil plant im Detail.

Die Gemeinde zahlt

Zur Fahrt nach Chabeuil sind die Bürger und auch Mönchweilers Vereine eingeladen. Die Kosten für die Busfahrt in den Süden Frankreichs übernimmt die Gemeinde Mönchweiler. Die Unterbringung in Chabeuil wird in Gastfamilien erfolgen, so dass für die Teilnehmer der Fahrt kaum Kosten entstehen. Während des Aufenthalts in Chabeuil werden die gastgebenden Vereine und Familien das Programm gestalten. Schon 80 Anmeldungen liegen der Gemeinde Mönchweiler vor. Allein der Musikverein wird mit 40 Teilnehmern nach Frankreich fahren. Auch die Gemeindeverwaltung, der Schwarzwaldverein, der Radsportclub und der Fußballclub werden vertreten sein. Von mehreren weiteren Vereinen stehe die Anmeldung noch aus, so Peter Kaiser, der Sprecher des Freundeskreises Chabeuil. Aktuell kalkuliert die Gemeindeverwaltung mit zwei Bussen, die nach Chabeuil fahren werden. Die Plätze werden nach Anmeldung vergeben.

Schüleraustausch mit Fragezeichen

Ein Fragezeichen, so war in der Sitzung des Freundeskreises zu vernehmen, steht noch hinter einem möglichen Schüleraustausch in Zusammenhang mit der Fahrt an Pfingsten. Großes Interesse gebe es von Seiten der Gemeinschaftsschule Mönchweiler. Trotz vielfältiger Versuche gebe es aber noch keine Reaktion der angefragten Schulen in Chabeuil.

Rückfragen zur Fahrt beantwortet für an der Teilnahme interessierte Bürger und Vereine Peter Kaiser vom Freundeskreis Chabeuil unter der Telefonnummer 07721/7685 oder per Email an peter.kaiser3355@gmail.com. Anmeldung ist im Bürgerbüro der Gemeinde Mönchweiler bei Arlene Müller unter der Telefonnummer 07721/948021 möglichst bis spätestens 22. März.