Mönchweiler vor 2 Stunden

Mönchweiler Spaß mit Klara und den Kirchturmkrähen

Wenn an einem Samstagnachmittag in der Fasnetzeit in der Aula der Gemeinschaftsschule geschunkelt, getanzt und viel gelacht wird, dann ist es wieder einmal Zeit für die „Narretei um drei nach drei“ der Generationenbrücke Mönchweiler.