von Cornelia Putschbach

Einmal mehr gehört die Vorweihnachtszeit in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Mönchweiler den Proben für ein Weihnachtsmusical. „Das erste Weihnachtswunder“ lautet in diesem Jahr der Titel des Musicals, das am Heiligabend in der Alemannenhalle gesungen und gespielt wird.

Proben jeden Sonntag

Seit Mitte November sind rund 40 Kinder sowie etliche Erwachsene mit Feuereifer bei der Sache. Texte werden gelernt und Lieder einstudiert und ein ums andere Mal gesungen. Jeden Sonntagnachmittag ist im Gemeindehaus am Weiherdamm in Mönchweiler Probenzeit für das weihnachtliche Musical von Irene und Oliver Fietz. Die Leitung des Chors mit Kindern im Alter von sechs bis 14 Jahren liegt in diesem Jahr zum ersten Mal in den Händen von Jennifer Klem. Sie arbeitet das ganze Jahr über in der Jungschar der Gemeinde mit und bringt sich jetzt auch beim Weihnachtsmusical ein, wie Pastor Harry Blank berichtet.

Hoffen auf hunderte Zuschauer

In den vergangenen beiden Jahren war die Alemannenhalle bei der Aufführung eines Weihnachtsmusicals der Freikirchlichen Gemeinde jeweils komplett gefüllt. Das heißt, mehrere hundert Zuhörer lauschten dem Geschehen auf der Bühne und spendeten anschließend viel Beifall für die Akteure auf und hinter der Bühne. Das soll auch in diesem Jahr so sein. Neben dem Chor gilt es derzeit, etliche Solostimmen einzustudieren, die Auftritte der Schauspieler zu proben, das Technikteam einzuweisen und die zahlreichen Kostüme bereit zu stellen. Irene Blank und Nathalie Klem koordinieren das alles und sind für die Regie bei dem Stück zuständig. Dekoration und Bühnenbild werden bei Anja und Berthold Käfer in besten Händen sein.

Wirtshaus auf der Bühne

Die beiden, die bereits in den vergangenen Jahren für eine tolle Kulisse gesorgt haben, werden diesmal ein Wirtshaus auf der Bühne entstehen lassen, auf dessen einer Seite der Chor seinen Platz finden wird. Auf der anderen Seite werden Krippe und Stall ihren Platz finden.

Ein ganz besonderes Kind

Im Wirtshaus trifft sich Wirt Simon einmal pro Woche mit Wirtsleuten aus Bethlehem beim Stammtisch. Dort werden alle Neuigkeiten ausgetauscht, es wird erzählt, diskutiert und gelacht. Doch dieses Mal ist alles anders. Der sonst etwas mürrische und schweigsame Simon ist wie ausgewechselt. Aufgeregt erzählt er den anderen, wie er selbst Zeuge der Weihnachtsgeschichte wurde: Alles beginnt mit Maria und Josef, die mitten in der Nacht bei ihm um eine Unterkunft anfragen und schließlich in seinem Stall ihr Kind zur Welt bringen. Der Wirt wird selbst Zeuge, wie Hirten das Paar aufsuchen und von Engeln erzählen und wie weise Männer vor dem neugeborenen Baby niederknien. Das alles lässt ihn nicht unberührt und er erkennt, welch besonderes Paar und welch besonderes Kind da in seinem Stall untergebracht sind. In nur einer Nacht wird Wirt Simon zu einem anderen Menschen und damit zum ersten Weihnachtswunder. „Das erste Weihnachtswunder“ erzählt auf spannende, humor- und geheimnisvolle Weise, was in der ersten Weihnacht passierte.