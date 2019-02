von Cornelia Putschbach

Die Aufregung war den drei Grundschülern Mia Solomita, Marie Schneider und Matthias Müller, die in Begleitung von Schulleiterin Susanne Meßmer und Lehrer Martin Wägerle nach Waldkirch gereist waren, anzumerken. Dort nämlich, im Gisela Sick-Bildungshaus, wurden sie stellvertretend für die Schüler der Mönchweiler Grundschule für ihre Leistung im Wettbewerb "Mathe im Advent" ausgezeichnet.

Geldpreise und Urkunden

Insgesamt 4909 Schüler aus Baden-Württemberg aus ganz verschiedenen Schulformen und Altersgruppen hatten an dem Wettbewerb teilgenommen. Eine Rekordbeteiligung, wie Stiftungsvorsitzende Renate Sick-Glaser, anmerkte. 38 Preise wurden an 26 Schulen vergeben. Nicht nur, dass die Sick-Stiftung die gemeinnützige Gesellschaft "Mathe im Leben", die den Wettbewerb organisiert hat, unterstützt. Sie stellte auch zusätzlich ein Preisgeld von 7200 Euro zur Verfügung.

Stolze Schüler

Die Grundschule der Gemeinschaftsschule Mönchweiler erreichte in der Klassenstufe drei und vier einen zweiten Platz und wurde mit Urkunde und Preisgeld für die Klassenkasse geehrt. Darauf dürfen die Schüler stolz sein.

Viele Mädchen dabei

Begeistert war man seitens des Veranstalters von der großen Zahl der angereisten Preisträger aus vielen Regionen Baden Württembergs. Man habe in der Stiftung, so Renate Sick-Glaser, ein besonderes Anliegen: "Jungen Menschen eine gute Schulbildung zu ermöglichen und sie zu fördern." Milena Damrau und Robert Wöstenfeld von "Mathe im Leben" freuten sich, dass die Hälfte der Teilnehmer am Wettbewerb Mädchen waren: "Diese sind in den Mint-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) immer noch unterrepräsentiert."

Erfolgreichste Region

"Lasst euch nicht einreden, dass ihr etwas nicht könnt", stärkte Mathematikerin Milena Damrau den Mädchen unter den Preisträgern den Rücken. Und noch eine gute Nachricht gab es für die Teilnehmer. "Südbaden ist die erfolgreichste Region im deutschlandweiten Wettbewerb", erklärte Robert Wöstenfeld.